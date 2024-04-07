Игорь Жижикин: «Харрисон Форд возил меня в медпункт, потом мы выпили»

Крупный, спортивный и брутальный Игорь Жижикин знаком широкому зрителю по всему миру - и в Голливуде, конечно. Его будто высеченные из камня злодеи со злыми лицами противостояли самым приятным и положительным героям в фильмах Стивена Спилберга («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» 12+), Клинта Иствуда («Кровавая работа» 16+), Дж. Дж. Абрамса («Шпионка» 18+). Он снимался с Джонни Деппом, Харрисоном Фордом, Джейсоном Стейтемом, Гэри Олдманом, Джерардом Батлером и другими суперзвездами Голливуда. И все же внутри остался простым советским человеком, бывшим гимнастом цирка, который в Америку ездит себя показать, а отдыхать душой возвращается только на родину. «Телепрограмма» застала Жижикина на съемочной площадке комедии «Исполняющий обязанности» в довольно необычном амплуа.
«Четко чувствую, что детям нравится, как их смешить»
Игорь очень любит сына Луку. Но сердце артиста свободно. Фото: личная страница Игоря Жижикина в социальной сети
- Игорь, ваш персонаж по прозвищу Фонарь вроде бы злодей, но не такой, каких вы обычно играете. Как будто он слегка...
- Туповат, да. Довольно глупый тип.
Карикатурно-комичный персонаж. Совсем нетипичный для меня. Обычно мои герои пострашнее. Хотя бывают разные. Вот в спектакле «Камера! Мотор!» (16+), с которым мы ездим по стране, у нас есть несколько персонажей с профессией режиссер. Каждый артист играет своего режиссера особенно. Все - по-разному. Каждый находит в характере героя черты, которые гиперболизирует, и получается абсолютно аутентичный образ. Я вот в комедии «Исполняющий обязанности» играю Фонаря по-своему, кто-то сыграет иначе. И совершенно неизвестно, будет зритель над ним смеяться или нет. Это мне может казаться, что он получается комичным. А когда картина выйдет на экран - случится иная магия, и он может вовсе выглядеть трагично. Вдруг его будет жалко?
- Есть же и режиссерское видение.
- Разумеется. Миша Маралес (настоящее имя - Михаил Малинин) подсказывает и формулирует задачу. И дает возможность раскрыться. Но играю-то я. Точнее, мы - с Митей Хрусталевым (второй злодей - Бык). В этом смысле мне сильно повезло, потому что придумываем все моментально и на ходу. Сегодня вот у нас небольшая сцена, но как ее решить - придумываем сразу на площадке. Пытаемся сделать более яркую репризу, чтобы было смешнее и интереснее. С Митей у нас сложился хороший тандем, потому что мне его работы и юмор нравились давно: и в КВН, и в «Вечернем Урганте» (18+). Моментальная реакция, импровизация, острый ум, юмор - у него все есть для работы комедийным актером. С ним можно импровизировать, одеяло на себя не тянет, время не затягивает. Отлично реагирует на юмор, а это важно: ты пошутил - тебе ответили. Пинг-понг. В актерской работе - ведь это партнерство - это крайне необходимо.
В «Исполняющем обязанности» играют также Митя Хрусталев и Татьяна Навка. Фото: личная страница Игоря Жижикина в социальной сети
- Почему?
- Ну, если попадается актер-тугодум, который над каждой сценой и ответной репликой подолгу думает, это куда сложнее. Здесь с Митей иначе: даже учусь у него всем этим юмористическим фишкам.
- В этой картине снимается огромное количество детей. Своей экстремальной непосредственностью в кадре они не давят вас?
- Это не первая моя работа с детьми. Я снимался во многих детских и семейных фильмах, так что с этим проблем никогда не было. Свободно себя с ними чувствую. Я ж внутренне легкий на подъем, юморной, акробатический, скажем так. Бэкграунд-то у меня цирковой (артист работал воздушным гимнастом в Московском цирке и объездил с труппой весь мир. - Авт.), поэтому четко чувствую, что детям нравится, как их смешить, как сделать так, чтоб они доверяли, не зажимались. И на площадке в том числе. Чтобы не смотрели снизу, как на большого дядю-актера, а взаимодействовали на равных. Эта «химия» и есть элемент удачной работы. Все дети очень разные, и ко всем нужно находить подход. Чувствовать, чем помочь. И ни в коем случае не включать назидательный тон.
«В Голливуде мы отметились, набрались опыта»
- С кем из голливудских актеров больше всего понравилось работать?
- Да со всеми! Каждый по-своему талантлив. У всех свои прибамбасы, закорючки. Так же, как и у нас, к слову. Я не могу сказать, что они (в США) сделаны из другого теста. Актерский мир устроен везде одинаково: в Америке есть звезды высшего эшелона, у нас есть звезды первой категории. Есть те, кто пониже. Есть начинающие артисты. Интересно со всеми. Голливуд в этом смысле хорош тем, что туда едут актеры со всех стран - и хотят реализовать себя на творческом поприще. Конкуренция сумасшедшая. За места бьются лучшие из лучших! И наши, русские, актеры в том числе.
- Вот тут есть сомнения, потому что, положа руку на сердце и при всем уважении к вам и нескольким ролям Владимира Машкова («Миссия невыполнима» 18+, «Танцы в «Голубой игуане» 18+) и Юрия Колокольникова («Довод» 18+, «Игра престолов» 18+), никто из наших артистов там суперзвездами не стал. Не прижился.
- И все же мы там отметились, сыграли, набрались опыта. Сказать, что нас не было совсем, нельзя. Я теперь этим опытом делюсь со студентами и взрослыми артистами на мастер-классах. Да и просто на съемочной площадке. Не всем удается закрепиться. Да иногда этого и не надо. Дело в другом - в обмене опытом. Иногда работаешь короткий отрезок времени, если роль небольшая и смен не так много - тогда толком и не успеваешь присмотреться к партнеру (звезде Голливуда), понять его, раскусить, пообщаться. А иногда долго.
- Как «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»?
Драка с Харрисоном Фордом в приключениях Индианы Джонса стала легендарной. Фото: кадр из фильма
- Да! Мы год его снимали. «Турист» (18+) в Венеции тоже снимали четыре месяца, это прилично. Естественно, в такой камерной атмосфере, когда работаешь с Анджелиной Джоли, Джонни Деппом, Тимоти Далтоном, успеваешь наговориться. Даром что иностранцы в Италии (улыбается). За это время узнаешь людей так или иначе, даже если кто-то «закрывается».
- Давно хотел узнать: бесконечно тиражируемая история про то, как Харрисон Форд сломал вам челюсть на съемках, - эффектная утка?
- Нет, это было. Только не сломал, а организовал трещину. Мы чуть заигрались на съемочной площадке. Стивен Спилберг хотел, чтобы было больше борьбы и возни. Причем драки мы делали сами - чтобы у оператора была возможность дать много крупных планов. Хотя у нас были прекрасные каскадеры, дублеры, статисты. Да и Харрисон меня провоцировал: «Давай, давай, еще, делаем!». Вот и заигрались. Челюсть-то, на самом деле, не так сложно ломается: по бороде задел вовремя - и привет. Любой боксер подтвердит. У меня была трещина тут (показывает на подбородок). Форд меня сразу же повез на гольф-машинке, которая была на киностудии, в медпункт - он там же прямо.
- Пытался искупить вину?
С Квентином Тарантино на съемках сериала «Шпионка». Фото: личный архив Игоря Жижикина
- Ну можно и так сказать. Он сполна компенсировал этот казус дружбой, теплым общением и отношением ко мне. А денежную компенсацию обычно выплачивает студия. Но это был не тот случай. Врачи посмотрели, ничего вправлять не надо было, просто сказали не делать резких движений и не есть грецких орехов, условно говоря. Прошла пара дней - и мы доснимаем тот же эпизод. Драка. Я опять без дублера. И он опять въезжает мне туда же (смеется). Ну бывает. Издержки профессии. Бывало и хуже.
- Так...
- Ну ключицы ломал на съемках, например. Рвал мениски. И с лошадей падал. Чего только не было. Это кино, это трюки. Кстати, после той драки с Фордом нас Спилберг повез доснимать часть «Индианы Джонс» на Гавайских островах. Там Харрисон пришел ко мне в гостиницу, постучался и говорит: «Игорь, ты как относишься к текиле?». Я отвечаю: «Положительно». Он: «У меня есть бутылочка очень хорошей текилы, пойдем посидим у бассейна». Ну вышли, посидели, поболтали, посмеялись.
«У нас есть возможность делать качественное кино»
- Вы следите за тем, что происходит на российском кинорынке? Помимо тренда на переосмысление советских сказок и мультфильмов есть еще и запрос на экранизацию классики: «Мастер и Маргарита» (18+), «Онегин» (12+), «Преступление и наказание» (18+) и так далее. Неужели современные сюжеты исчерпаны?
- Знаю об этих идеях. В целом отношусь к этому явлению положительно, если это делается качественно и со вкусом. И «Онегин», и «Мастер» сделаны блестяще, отлично сыграно и поставлено. Юля Снигирь и Женя Цыганов вообще молодцы! Я к таким предложениям готов. В «Вие» в свое время уже снимался.
- Кого бы хотели сыграть?
- Сложно сказать. Курагина или Вронского, наверно, - каких-то таких сложных героев. Смотря, что предложат.
- А неподдельный интерес к криминалу в 80 - 90-е годы у кинематографистов чем объясняете? «Слово пацана» (18+) стал суперхитом. Неужели романтизация отморозков до сих пор так манит зрителя.
- Ну не все были отморозками. Разное бывало. И беспредел, и криминал. Время такое... живое. Но я не очень хорошо запомнил его, потому что пришел работать в цирк. Мне повезло, попал в один из лучших номеров советского цирка, с ним и объездили планету. В Россию приезжал набегами, удивлялся и уезжал. Но начало, конечно, запомнил. В 87 - 88-м годах я привез из Бельгии иномарку, «Вольво», автомат, люк! Такого вообще не было. Недорогая, не новая, но своя машина, на ходу! Мы покупали их на свалках, аукционах, везли сюда, и наши умельцы делали из них вечные машины. Так что, когда приезжал я, чувствовал себя небожителем, со мной по-другому общались. Видел, как друзья открывали бизнес. Те, кто шил шапочки, торговал на рынке и делал «варенки», сейчас банкиры. У кого-то фабрики есть. Редко общаемся, но вот так. Кто-то пробился, а кого-то не стало.
- Если бы вы не стали артистом, то где бы мы увидели сейчас Игоря Жижикина?
Начинал карьеру с работы в цирке воздушным гимнастом. Ох, какой! Фото: личный архив Игоря Жижикина
- Или тренером, или фотографом, или дизайнером. Любые творческие профессии - это мое. Не смог бы работать в офисе или техником, например. А там, где надо покреативить, - моя тема.
- Что касается механизма и процессов кинопроизводства: у нас и в Голливуде это сильно разнится? Какое-то время назад вы говорили, что там все отработано до суперавтоматизма. В последнее время наша индустрия подобралась поближе к «фабрике грез» в этом смысле?
- Безусловно, ситуация меняется к лучшему. Все становится качественнее. Ощущаю это на себе. Да и немало у нас актеров, сценаристов и режиссеров, которые поработали в США, а теперь вернулись в Россию и делятся опытом с коллегами. Идет полезный взаимовыгодный процесс. Государство дает хорошие бюджеты - и у нас есть возможность делать качественное кино.
- А условия для актера где лучше?
- Смотря что подразумевать под этим. Допустим, в Америке может быть получше гримвагон. Или процесс подготовки к съемке более щепетильный. Но это вовсе не значит, что для актера это лучше. Лично мне куда важнее атмосфера на площадке. Я в своей тарелке, вокруг друзья, наши люди, товарищи и коллеги, можно свободно общаться со всеми и обсуждать, что угодно. Поболтать. В Голливуде я буду сидеть в вагончике, пока меня не вызовут. Там так душевно, как у нас, не принято. Именно правильная атмосфера дает состояние и вдохновение, с которым можно заходить в кадр и играть с удовольствием.
- Где в России вы чувствуете себя спокойнее и комфортнее всего?
- Мой район в Москве: Аэропорт. От «Сокола» до «Динамо» все детство прошло, все помойки были наши (смеется). Это и есть мое место силы. Приезжаю - душа радуется. В центре чуть неуютно. Не чувствую себя, как рыба в воде. А здесь - мои школы, друзья, в магазинах все знают.
Комедия «Исполняющий обязанности» планируется к выходу на большие экраны в 2025 году.