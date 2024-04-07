Игорь Жижикин: «Харрисон Форд возил меня в медпункт, потом мы выпили»

- Почему?

- Ну, если попадается актер-тугодум, который над каждой сценой и ответной репликой подолгу думает, это куда сложнее. Здесь с Митей иначе: даже учусь у него всем этим юмористическим фишкам.

- В этой картине снимается огромное количество детей. Своей экстремальной непосредственностью в кадре они не давят вас?

- Это не первая моя работа с детьми. Я снимался во многих детских и семейных фильмах, так что с этим проблем никогда не было. Свободно себя с ними чувствую. Я ж внутренне легкий на подъем, юморной, акробатический, скажем так. Бэкграунд-то у меня цирковой (артист работал воздушным гимнастом в Московском цирке и объездил с труппой весь мир. - Авт.), поэтому четко чувствую, что детям нравится, как их смешить, как сделать так, чтоб они доверяли, не зажимались. И на площадке в том числе. Чтобы не смотрели снизу, как на большого дядю-актера, а взаимодействовали на равных. Эта «химия» и есть элемент удачной работы. Все дети очень разные, и ко всем нужно находить подход. Чувствовать, чем помочь. И ни в коем случае не включать назидательный тон.

«В Голливуде мы отметились, набрались опыта»

- С кем из голливудских актеров больше всего понравилось работать?

- Да со всеми! Каждый по-своему талантлив. У всех свои прибамбасы, закорючки. Так же, как и у нас, к слову. Я не могу сказать, что они (в США) сделаны из другого теста. Актерский мир устроен везде одинаково: в Америке есть звезды высшего эшелона, у нас есть звезды первой категории. Есть те, кто пониже. Есть начинающие артисты. Интересно со всеми. Голливуд в этом смысле хорош тем, что туда едут актеры со всех стран - и хотят реализовать себя на творческом поприще. Конкуренция сумасшедшая. За места бьются лучшие из лучших! И наши, русские, актеры в том числе.

- Вот тут есть сомнения, потому что, положа руку на сердце и при всем уважении к вам и нескольким ролям Владимира Машкова («Миссия невыполнима» 18+, «Танцы в «Голубой игуане» 18+) и Юрия Колокольникова («Довод» 18+, «Игра престолов» 18+), никто из наших артистов там суперзвездами не стал. Не прижился.

- И все же мы там отметились, сыграли, набрались опыта. Сказать, что нас не было совсем, нельзя. Я теперь этим опытом делюсь со студентами и взрослыми артистами на мастер-классах. Да и просто на съемочной площадке. Не всем удается закрепиться. Да иногда этого и не надо. Дело в другом - в обмене опытом. Иногда работаешь короткий отрезок времени, если роль небольшая и смен не так много - тогда толком и не успеваешь присмотреться к партнеру (звезде Голливуда), понять его, раскусить, пообщаться. А иногда долго.

- Как «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»?