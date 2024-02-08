Сыгравшая в «Слове пацана» Анна Пересильд спела на сцене хит Юрия Шатунова «Седая ночь»

Юлия Пересильд не скрывает, что гордится достижением дочки Анны, которая исполнила роль Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Теперь она стала популярнее своей мамы. Наследницу актрисы зовут на интервью и на премии. А 8 февраля она приняла участие в презентации нового сезона онлайн-кинотеатра Wink. Там Анна для всех устроила сюрприз.

Она вышла на сцену и исполнила песню Юрия Шатунова «Седая ночь» вместе с детским хором. Юная актриса была в мини-платье, жакете и туфлях на каблуках. К слову, этот хит звучал в сериале «Слово пацана».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

14-летняя дочка Юлии смогла произвести положительное впечатление. Теперь поклонники думают, что она может построить еще и карьеру певицы. К слову, ее мама тоже любит петь. Пересильд недавно выступила в новогоднюю ночь.