Хрусталев вспомнил, как Масляков предложил ему вести КВН

Дмитрий Хрусталев, известный российский артист, работающий в юмористическом жанре, а также телеведущий, поделился воспоминаниями о том, как Александр Масляков неожиданно предложил ему стать ведущим «Клуба веселых и находчивых»..

Это произошло на шестидесятилетии КВН после успешного выступления юмориста, когда Хрусталев подошел к Маслякову выразить благодарность за организованное торжество, а также все, что тот сделал для него и многочисленных молодых комиков, выступающих в «Клубе веселых и находчивых».

В этот момент мэтр КВН вдруг предложил Хрусталеву занять его место на сцене, а сам он решил понаблюдать за ходом игр из зала.

Однако, прежде чем Хрусталев смог занять эту должность, прошло еще два года кастингов. Шоумен сравнил Маслякова с «большим братом» КВН, который следит за всем, что происходит в телеигре, и даже предположил, что его коллега иногда пишет шутки для команд. Сейчас Масляков является главным продюсером телеигры, и комик утверждает, что с его коллективом крайне комфортно взаимодействовать.

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Источник: «Страсти.Ру»