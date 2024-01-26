Певица, актриса, телеведущая и ведущая концертов Елена Север впервые стала бабушкой. 23 января на свет появилась внучка Елены Север. Имя малышки пока не раскрывается.

Зато известно, что новый статус 50-летняя знаменитость приобрела благодаря младшему сыну, Владимиру Киселеву-младшему. Елена Север рассказала о пополнении в семье во время выступления в Доме Правительства Московской области.

Елена Север призналась, что ее уже несколько дней переполняют эмоции. Артистка рассказала, что расплакалась, когда впервые увидела новорожденную малышку, дочку своего младшего сына.

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