«Рома, я отдам тебе свое крыло! Ты только лети!»: все партнерши Романа Костомарова по «Ледниковому периоду»

Впервые соревнования пар «фигурист – актер» проводились в 2006 году, тогда шоу называлось «Звезды на льду». В пару к Роману Костомарову поставили известную актрису Екатерину Гусеву, ставшую звездой после выхода на экраны сериала «Бригада». Зрители устраивали им овации, но строгое жюри во главе с Татьяной Тарасовой критиковало Екатерину, и оценки были далеки от заветных «шестерок».

Победили тогда Татьяна Навка и Марат Башаров. Пара Гусева – Костомаров не вошла в тройку лидеров. Зато они стали лучшими по итогам зрительского голосования. И всегда вспоминают проведенное на льду время с удовольствием: это и правда было здорово! Узнав о тяжелом состоянии Романа, Екатерина опубликовала в своем аккаунте призыв поддержать фигуриста молитвами.

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