«Рома, я отдам тебе свое крыло! Ты только лети!»: все партнерши Романа Костомарова по «Ледниковому периоду»

Роман Костомаров принимал участие во всех сезонах «Ледникового периода», начиная с самого первого. И не просто принимал участие – а занимал призовые места. Каждое его выступление было фейерверком, вызывало восхищение зрителей, а каждая партнерша под руководством Романа быстро превращалась из «новичка» в умелую фигуристку.
Екатерина Гусева: строгая критика Тарасовой
Роман Костомаров и Екатерина Гусева. Фото: Global Look Press
Впервые соревнования пар «фигурист – актер» проводились в 2006 году, тогда шоу называлось «Звезды на льду». В пару к Роману Костомарову поставили известную актрису Екатерину Гусеву, ставшую звездой после выхода на экраны сериала «Бригада». Зрители устраивали им овации, но строгое жюри во главе с Татьяной Тарасовой критиковало Екатерину, и оценки были далеки от заветных «шестерок».
Победили тогда Татьяна Навка и Марат Башаров. Пара Гусева – Костомаров не вошла в тройку лидеров. Зато они стали лучшими по итогам зрительского голосования. И всегда вспоминают проведенное на льду время с удовольствием: это и правда было здорово! Узнав о тяжелом состоянии Романа, Екатерина опубликовала в своем аккаунте призыв поддержать фигуриста молитвами.
Чулпан Хаматова: «На его месте я бы Хаматову давно убила»
Роман Костомаров и Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
Хаматова стала партнершей Костомарова в 2007 году. С первых же выпусков эта пара вышла в лидеры, и сохраняла самые высокие позиции до конца. Никто не удивился, увидев в итоге Романа и Чулпан на верхней ступеньке пьедестала почета. Сама актриса позднее с юмором признавалась:
«Роман удивительно терпеливый человек. На его месте я бы Хаматову давно убила, стукнула бы кулаком по голове — и все».
Алена Бабенко: «роман» на льду
С Аленой Бабенко олимпийскому чемпиону не удалось стать лидером проекта, но их выступления неизменно вызывали интерес у зрителей: все уже ждали от Костомарова чего-то необычного и смелого. Алена Бабенко понимала – выйти в лидеры вряд ли получится, ведь для нее фигурное катание – совсем незнакомый вид спорта, ей всему пришлось учиться «с нуля».
«Можно сказать, что с Романом у нас на льду своеобразный роман, со всеми страстями и нежностями…», - говорила потом Алена.
Юлия Ковальчук: «Подхватит, поставит на ноги, спасет»
Роман Костомаров и Юлия Ковальчук. Фото: соцсети
В паре с певицей в 2009 году Роман снова стал победителем шоу. Юлия с первых шагов на льду чувствовала поддержку надежного партнера:
«Он — олимпийский чемпион, сильный, обаятельный мужчина. Куда бы я ни покатилась, куда бы меня ни отклонило, он — поддержка и опора. А если вдруг я упала, он тут же подхватит, поставит на ноги, спасёт…»
Из всех номеров этого сезона Юлия особенно полюбила танец под песню Игоря Крутого «Когда я закрываю глаза». В этом году Роман провел свой день рождения в больнице. Бывшая партнерша написала в своем аккаунте теплые слова поддержки спортсмену:
«Ты фантастически талантливый, упорный, трудолюбивый, выносливый и добрый человек. Мы все молимся о твоем выздоровлении!»
Маруся Зыкова: научил бороться
Роман Костомаров и Маруся Зыкова. Фото: соцсети
После перерыва в 4 года «Ледниковый период» вновь начался в 2013 году. На этот раз Роман катался с актрисой Марусей Зыковой. До пьедестала они не дошли, зато, по словам Маруси, благодаря Костомарову она стала более сильной и уверенной в себе. Чемпион не уставал повторять своей партнерше главное слово, приводящее к успеху: «Борись!» И она поняла: все возможно, надо только не сдаваться.
Александра Урсуляк: новый опыт
И в следующем сезоне, в паре с Александрой Урсуляк, Костомаров не добился победы. Но это стало интересным опытом для обоих. Особенно же зрителей покорили юмористические номера своеобразной пары.
Анжелика Каширина: седьмое место…
Звезда «Даешь молодежь!», катаясь в паре с Романом Костомаровым, научилась многому, но в итоге они заняли лишь шестое место. Для Романа, привыкшего к победам ценой тяжелого труда, такой результат был не очень-то радостным. Зато Анжелика искренне считала это победой.
Регина Тодоренко: планка повышается!
Роман Костомаров и Регина Тодоренко. Фото: Global Look Press
И снова «Ледниковый период» сделал длинную паузу – на целых четыре года. Зато, вернувшись, ледовое шоу собрало у экранов практически всю страну. В 2020 году соревнования шли «по-взрослому»: требования жюри ужесточились, с актеров спрос был уже почти такой же, как со спортсменов, - планка повышалась с каждым новым сезоном! С телеведущей Региной Тодоренко Роман Костомаров занял третье место.
«Роман Сергеевич сейчас борется за жизнь. Он сильный, я точно знаю. Молюсь! Мы вместе с тобой, чемпион», - написала в соцсети Регина, когда Роман оказался в больнице.
Анна Старшенбаум: досадная травма
Актриса Анна Старшенбаум, став партнершей Романа Костомарова в восьмом сезоне, была настроена на победу. Но, к сожалению, на одной из тренировок она получила травму и не смогла продолжать кататься.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Валерия Ланская: «Рома, я отдам тебе свое крыло…»
Роман Костомаров и Валерия Ланская. Фото: Global Look Press
Ради полноценного участия в «Ледниковом периоде» актриса передала все домашние обязанности няне, поддерживал ее и любимый мужчина, взяв на себя многое. И эти жертвы оправдались: правда, пара заняла всего лишь седьмое место, но зато в них буквально влюбились и зрители, и жюри. Пара Ланская – Костомаров получила специальный приз от спонсоров. А строгая и неумолимая Татьяна Тарасова призналась:
«Глядя на них, я не могу сказать, кто катался, потому что у меня нет ощущения, что кого-то здесь учили до такой степени. Как это делается, я не знаю».
Узнав о том, что фигурист борется за жизнь в реанимации, Валерия не смогла сдержать эмоций:
«Ромочка, Рома, я отдам тебе свое крыло! Ты только лети, пожалуйста!», «Верю, верю, верю в тебя, твою мощь, силу духа, тела, любовь к жизни! Ты ведь можешь! Давай! Борись! Пожалуйста! Ром, Рома! Я не знаю, как и где правильно выразить то, что так болит…»
Мы все присоединяемся к пожеланиям выздоровления Роману Костомарова и желаем сил и мужества олимпийскому чемпиону и его близким.