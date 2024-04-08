Ольга Бузова: «Мне никогда не предлагали деньги за интимные услуги»

Певица и телеведущая Ольга Бузова признается, что не спешит искать большую любовь на сайтах знакомств. Для нее это, скорее, крайняя мера. Ольга еще верит, что судьба приготовила для нее особенную встречу, когда они с будущим избранником встретятся взглядами, как в романтическом кино или в книгах о любви.
Об этом телеведущая рассказала журналистам после пресс-показа французской комедии «Дождь из мужчин». В этой картине Ольга озвучила главную героиню Ирис.
Ирис — симпатичная женщина средних лет, мама двух дочерей и успешный стоматолог, страдает от недостатка внимания со стороны супруга. Но ее жизнь начинает играть яркими красками, когда героиня обнаруживает для себя невероятные возможности приложений для знакомств.
На эту тему, а также об откровенных фотосессиях и режиссуре своей жизни Ольга побеседовала с представителями СМИ.
«Я являюсь режиссером своей жизни»
— Ольга, благодаря фильму «Дождь из мужчин» многие поняли, как вы можете управлять своим голосом...
— И он до сих пор является самым скачиваемым голосом в яндекс-навигаторе. Поэтому если вы вдруг встали в пробку, вам грустно, нет настроения, а пробки и правда удручают, просто скачайте мой голос.
— Вы все больше вовлекаетесь в мир кино. А сами не хотели бы попробовать себя в режиссуре?
— Вы знаете, я и так являюсь режиссером — режиссером своей жизни. И поверьте, моя жизнь настолько уникальна, разнообразна и насыщенна, что вряд ли кто-то сможет снять и спродюсировать ее.
А что касается кинематографа, то я бы лучше сначала увидела все изнутри. У меня действительно были небольшие роли и эпизоды в сериалах и кино, но я жду главную роль и уверена, что она скоро случится.
Кадр из фильма 2023 года «Дождь из мужчин» (Франция)
— Раз уж заговорили о кино, не можем ни затронуть злободневную тему. Как вы относитесь к недавнему выпаду Никиты Кологривого?
— Вообще-то, в «Слове пацана» мне нравится Слава Копейкин. А что касается Никиты, я читала про то, что Кологривый укусил женщину. Хотя сложно что-то комментировать после такого поступка.
— А вы не хотели бы сделать ход конем и самой открыть приложение для знакомств?
— Для того, чтобы сделать ход конем, нужно совершить гамбит, если мы говорим о шахматах. Нет, я точно не создатель сайта, но я посмотрю, поспрашиваю, поинтересуюсь этой темой.
В отличие от героини Ирис я не страдаю от нехватки внимания. Поверьте, что я его получаю достаточно: и на сцене, и в жизни. Я вижу эти взгляды и не чувствую себя ненужной, нежеланной. Хотя иногда я все же ощущаю себя обманутой, где-то непонятой.
А что касается сайта знакомств, то до такой точки я пока не дошла. Я еще верю, что все можно сделать по-настоящему, без сайтов, со встречей взглядами, как пишут в книгах. Недавно я прочитала фантастическое произведение про любовь «Каждый день декабря». Понятно, что это роман, но ведь книги пишутся на основе реальных событий. Пока сайтов знакомств в моей жизни не было, но заметьте, что я не сказала слово «никогда».
«Я очень сдержанна, но это не означает, что зажата»
— В фильме «Дождь из мужчин» Ирис присылает мужу картинку с изображением баклажана с намеком на секс. А вам когда-нибудь присылали какие-то непристойные изображения, те же дикпики?
— Все те, кто жалуется на эти картинки, возможно, они сами ведут себя так, что сталкиваются с таким явлением. Мне никогда не предлагали деньги за интимные услуги и ничего не скидывали. Может, стоит первой начать?
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— Но вы же, наверное, скидывали какие-то эротические фото любимым мужчинам…
— Конечно, но только очень близким людям. Для меня это все-таки очень личное. Вы можете зайти в мои соцсети, прийти на мой концерт и увидеть, что я откровенно веду себя на сцене, если это нужно для номера, для танца, если это создает атмосферу.
А вообще, я очень сдержанна, но это не означает, что я зажата. Я достаточно откровенна и открыта к интересному общению, но у каждого человека должна быть грань, и она касается в том числе и фотографий, о которых вы говорите.
Ольга Бузова на премьере фильма «Дождь из мужчин». Фото: предоставлено пресс-службой картины
— А вы когда-нибудь обнажались для фото?
— У меня были эстетические фотосессии для глянца, и если это настоящее искусство и красивые кадры, то почему бы и нет? Есть пошлятина, а есть искусство.
Во время просмотра фильма «Дождь из мужчин» в зале раздавались смешки в определенных сценах. Кто-то умилялся, понимая, что героиню в этот момент озвучиваю я. Но это тоже искусство, большой труд, озвучка заняла у меня более восьми часов. Некоторые сцены мы записывали по два часа, хотя они занимают большой промежуток, но не в нашем кино.
В сцене, когда героиня первый раз изменила супругу с мужчиной, который полиаморен, и начала рассказывать о нем как о новом возлюбленном своей подруги, с ней случилась истерика. Ирис поняла, что просто живет в замке, где нет воздуха, неба, солнца. И в этот момент она начинает призывать своего мужа: «Посмотри, есть музыка, природа, птицы». Но моя героиня при этом осознает, что ее не слышат.
Фильм с моим участием обретает большую комедийность, потому что где-то узнается мой голос, людям будет интересно узнать, как я справилась с поставленной задачей. Кстати, это моя третья работа в кино. Последний раз я озвучивала кинокартину «Модные штучки» в 2015 году — и мужскую, и женскую роли одновременно.
Я очень надеюсь, что профессионалы по достоинству оценят мою работу и дадут свои комментарии.