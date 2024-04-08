Ольга Бузова: «Мне никогда не предлагали деньги за интимные услуги»

Певица и телеведущая Ольга Бузова признается, что не спешит искать большую любовь на сайтах знакомств. Для нее это, скорее, крайняя мера. Ольга еще верит, что судьба приготовила для нее особенную встречу, когда они с будущим избранником встретятся взглядами, как в романтическом кино или в книгах о любви.

Об этом телеведущая рассказала журналистам после пресс-показа французской комедии «Дождь из мужчин». В этой картине Ольга озвучила главную героиню Ирис.

Ирис — симпатичная женщина средних лет, мама двух дочерей и успешный стоматолог, страдает от недостатка внимания со стороны супруга. Но ее жизнь начинает играть яркими красками, когда героиня обнаруживает для себя невероятные возможности приложений для знакомств.

На эту тему, а также об откровенных фотосессиях и режиссуре своей жизни Ольга побеседовала с представителями СМИ.

«Я являюсь режиссером своей жизни»

— Ольга, благодаря фильму «Дождь из мужчин» многие поняли, как вы можете управлять своим голосом...

— И он до сих пор является самым скачиваемым голосом в яндекс-навигаторе. Поэтому если вы вдруг встали в пробку, вам грустно, нет настроения, а пробки и правда удручают, просто скачайте мой голос.

— Вы все больше вовлекаетесь в мир кино. А сами не хотели бы попробовать себя в режиссуре?

— Вы знаете, я и так являюсь режиссером — режиссером своей жизни. И поверьте, моя жизнь настолько уникальна, разнообразна и насыщенна, что вряд ли кто-то сможет снять и спродюсировать ее.

А что касается кинематографа, то я бы лучше сначала увидела все изнутри. У меня действительно были небольшие роли и эпизоды в сериалах и кино, но я жду главную роль и уверена, что она скоро случится.