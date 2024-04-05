Бузова о самолюбовании: «Можно быть фантастически красивой, но чувствовать большую пустоту внутри»

Ольга Бузова заявила, что не склонна к самолюбованию. К примеру, телеведущая вспомнила, что недавно легла спать под утро. Проспала всего четыре часа и встала почти в 9 утра. Посмотрев на себе в зеркало, певица подметила, что несмотря на недосып, она выглядит вполне привлекательно. По ее словам, она чувствует себе прекрасно, когда понимает, что хорошо выглядит и находится в отличной физической форме. При этом поющая телеведущая считает, что внешность, это далеко не главное.

«Можно быть фантастически красивой и шикарно выглядеть, но при этом чувствовать большую пустоту внутри. И тогда эта пустота будет во взгляде! Самое главное — это внутри ощущать себя очень наполненной, глубокой», - сказала Ольга Бузова в интервью для Teleprogramma.pro.

Певица подметила, что сегодня для многих внешность имеет значение. Ведь в первую очередь, посторонние встречают нас по одежке, а провожают по уму. При этом, как говорит Ольга Бузова, первое впечатление может быть обманчивым. Когда певица довольна своей внешностью, она даже косметикой не пользуется.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».