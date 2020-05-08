«Хватит хайпа! Я иду наперекор»: Лазарева выступила против обсуждения проблем Борисовой

Певица Светлана Лазарева опубликовала в Instagram «крик души». 58-летняя артистка обратила внимание на свежий выпуск YouTube-шоу «Алена, блин!», гостем которого стала телеведущая Дана Борисова. В программе в очередной раз обсуждали личную жизнь скандальной блондинки, ее эскортное прошлое, лечение от наркозависимости и суд с Анастасией Волочковой.

Выпуск, а может его главная героиня, возмутили Лазареву, и она написала протестный пост.

«О ком говорим? Кого обсуждаем? На какие деньги отправляем лечиться в Таиланд? А может лучше помочь ветеранам, больным детям? Хватит хайпа! Я иду наперекор. С жиру беситесь сами с собой. И пусть меня осудят, но хватит потакать эгоизму и самолюбованию. Алкоголизм, наркомания — это не болезнь, а распущенность», — выразила свое мнение певица.

По мнению Светланы, такие звезды как Борисова являются «пустышками», и им не стоит уделять так много общественного внимания. Поклонники артистки поддерживают ее в комментариях.

Напомним, три года назад мать Даны Борисовой пришла на шоу «Пусть говорят», где объявила, что ее дочь страдает от наркомании. После этого Андрей Малахов и Первый канал организовали лечение телеведущей в Таиланде и отправили ее в зарубежную клинику под другим предлогом. Вернувшись после реабилитации, Борисова стала снова искать работу на ТВ, но собственную новую программу так и не получила.

Зато сейчас она активно посещает различные ток-шоу, где комментирует звездные скандалы. При этом у женщины достаточно сложные отношения с бывшим мужем и дочерью-подростком. Некоторые звезды считают, что Дана снова сорвалась и начала употреблять запрещенные вещества.