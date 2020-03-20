«Было жарко»: Борисова пришла на ток-шоу Малахова в облегающем комбинезоне

Дана Борисова побывала на съемках нового выпуска программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». На личной страничке в Instagram телеведущая поделилась закулисным снимком, на котором она позировала в компании Андрея Малахова и одного из участников ток-шоу. Примечательно, что знаменитость решила сохранить интригу до выхода передачи, не став раскрывать, по какому поводу она пришла на съемки к мужу бизнесвумен Натальи Шкулевой.

«С любимым Андреем и одним из героев программы!! Тему не скажу, но было жарко! Сколько раз не приезжаю на съемку сонная и уставшая, а мотор был поздний, общение с героями и чашечка кофе приводят меня в тонус», — заверила Дана.

Именно Андрей Малахов принял непосредственное участие в том, чтобы Борисова в свое время прошла курс реабилитации в Таиланде. Благодаря оказанной ей квалифицированной помощи знаменитость смогла побороть пагубную зависимость. При этом в интервью Teleprogramma.pro Дана призналась, что она не может позволить себе сорваться или поддаться искушению. Так, светская львица уточнила, что если она вновь начнет употреблять, то опять окажется на самом дне. И вряд ли сможет вернуться к нормальной жизни.

На съемках у Малахова 43-летняя Дана Борисова появилась в облегающем кожаном комбинезоне. Своим дизайнерским костюмом телеведущая сделала акцент на фигуре. Трендовый монохромный образ светской львицы дополнили бежевые туфли-лодочки на каблуке.