Дана Борисова объяснила, почему терпеть не может Анастасию Волочкову

Звезды уже много лет не общаются друг с другом.

Телеведущая Дана Борисова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему уже много лет не общается с балериной Анастасией Волочковой. Когда-то между ними пробежала черная кошка. Теперь они лютые враги.

«Она меня терпеть не может. Я считаю, что у Насти алкогольная зависимость. Ее надо срочно спасать и помогать. У нее проблемы с алкоголем. Вы видели, как она на шоу ходит? Она пьяная там все время. Ее поведение сейчас очень мое напоминает, которое было несколько лет назад. Она сидит дома и почти никуда не выходит». Дана Борисова

Также Дана Борисова вспомнила, как однажды пришла на шоу на одном из центральных каналов. Там же появилась и Анастасия Волочкова.

«В какой-то момент ко мне подошли организаторы шоу и попросили уйти. Причем заплатили гонорар. Я спросила, почему я должна уйти с шоу. Мне ответили: «Просто встаньте и уйдите. Там Анастасия Волочкова бьется головой в соседней гримерке». Волочкова сказала организаторам: «Или я, или она». Я встала и ушла, потому что умнее. Ее мой пиар-менеджер посадила в такси. Они до последнего не верили, что я уеду», — заявила Дана Борисова.