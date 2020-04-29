«Она все равно что-то употребляет»: знаменитые коллеги о странном поведении Даны Борисовой

Телеведущая утверждает, что уже три года не употребляет алкоголь и запрещенные вещества. Но есть люди, которые полагают, что она врет.

Телеведущая, а ныне блогер Дана Борисова несколько лет назад шокировала страну признанием в нарко- и алкозависимости. Многие звезды тогда поддерживали Дану — ее водили по различным телешоу и обсуждали ее проблему, ее отправили лечиться от пагубной привычки в реабилитационную клинику.

Ее вернули, казалось бы, к нормальной жизни… Но сейчас людям кажется, что все труды были напрасными.

Как и многие россияне, Борисова сейчас находится дома в самоизоляции. Проводит это время она весьма странно — общается со своими подписчиками в «Инстаграм», выходит в эфир, но при этом ведет себя очень подозрительно.

Последней «каплей» стало ее появление в совместном прямом эфире с открытой эскортницей Олесей Малибу, когда они обе (по инициативе Даны) показали людям грудь и заявили, что за 30 тысяч рублей готовы пообщаться к каким-нибудь мужчиной за чашкой кофе.

Коллеги Даны по звездному цеху опасаются, что причина ее странного поведения — либо алкоголь, либо некие запрещенные вещества. Сама женщина в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro все опровергла.

«Я не была пьяная! 26 апреля исполнилось три года, три года я чиста от алкоголя и наркотиков. Абсолютно. У меня не было ни единого срыва. Если бы он случился, Марат, мой доктор, меня сразу раскусил бы. Еще в комментариях написали, что у меня нос в порошке и руки синие, якобы я колюсь. Ну что смеяться-то. Я не делала этого даже когда употребляла, потому что я не умею и боюсь сделать это неправильно. А руки синие… ну, может я замерзла, а может быть причина в том, что мне 43 года, на минуточку».

Мы решили позвонить звездам, знакомым с Борисовой, и выяснить, что они думают о происходящем.

Рустам Солнцев: «Выглядит так, будто она «под чем-то»

Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев уверен, что Борисова действительно сорвалась.

«Кое-кто считает, что это может быть один известный препарат, который отпускается в аптеках по рецепту. Но, насколько я знаю по опыту Малиновской, этот препарат делает человека несколько заторможенным, человек начинает тянуть слова и так далее. Дана же, наоборот, очень сильно растормошилась – стала на редкость энергичной. То, что нормальным людям покажется странным и неприличным, для нее теперь вполне нормально. В любом случае, это выглядит так, будто она «под чем-то». Примерно две недели назад я связывался с Никитой Лушниковым (председатель правления Национального антинаркотического союза – прим.ред.). Он рассказал, что обращался к ней и спрашивал, может быть ей требуется какая-то помощь, но она его послала куда подальше. Больше он не хочет иметь с ней ничего общего».

Одной из причин возможного срыва Борисовой Солнцев считает финансовые проблемы. Если сам Рустам из-за самоизоляции ищет подработку и даже откликнулся на вакансию автора текстов в одном из интернет-изданий, то бывшая ведущая программы «Армейский магазин» к таким приличным способам заработка не прибегает.

«Думаю, что денег у нее нет, как и у всех. Какие у нее могут быть запасы? Она не ездит на гастроли, не ведет мероприятия – для этого нужен грамотный менеджер, у нее же никого нет. У Даны более сужено поле заработка, она зарабатывает тем, что куда-то ходит и что-то рассказывает. Жалко конечно, что так вышло».

Анна Калашникова: «Нормальный человек не будет так себя вести»

О непростых отношениях Борисовой с певицей Анной Калашниковой давно знает вся страна. Наблюдая за новыми выходками Даны, певица не отказала себе в удовольствии высказаться.

«Честно говоря, я думаю, что Дана все время строит из себя жертву и пиарится по полной программе. Чтобы заработать деньги, она, как сорняк или паразит, присасывается к любой теме и любому человеку – то к Волочковой, то к Ханге, то ко мне. Пишет про мои трусы, которые, как она считает, стоят 300 рублей, сняла уже кучу сторис про это и никак не успокаивается. Если ей отвечают, она продолжает развивать скандалы. Я знаю это и потому стараюсь не реагировать. Ее психосоматическое состояние — под большим вопросом. И, хотя она утверждает, что «чистая», мне кажется, что она все равно что-то употребляет. Нормальный человек не будет так себя вести. Либо это уже трансформация личности после того, что с ней произошло».

Тот факт, что Борисова и Олеся Малибу показывали пользователям «Инстаграма» свои соски, Калашникову не удивил.

«Я знаю Дану уже давно – примерно с 2014 года, и то, что она может грудь свою всем подряд демонстрировать – это для меня не новость. Мне она тоже эту грудь присылала. У нее бывает такое, что она выпьет или что-то употребит, и начинает всем отправлять свою грудь и не только, и писать сообщения сексуального характера», — сказала Анна.

Она также прокомментировала недавнее признание Борисовой в том, что несколько лет назад, находясь в плену нехорошей зависимости, та за деньги спала с незнакомыми мужчинами. Поговаривают, что Дана и сейчас промышляет эскортом.

«Я свечку не держала, но такие слухи действительно ходят. Не понимаю, почему она себя ведет как паразит. Почему ей легче сиськи-письки показывать, легче прикидываться идиоткой. Я против этого. Если она делает это осознанно, то это отвратительно, потому что у нее дочка растет, девочка берет пример с матери, у нее травмируется психика. Если даже она когда-то ошибалась и у нее был секс за деньги, зачем об этом рассказывать на всю страну? Мне кажется, у половины звезд была такая тема или просто предложения, но все молчат».

А как вы считаете, насколько глубоким оказалось моральное падение телеведущей, и что стало его причиной?