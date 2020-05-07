«Лещенко в 80 лет не умер!»: Дана Борисова ради хайпа хотела заразиться коронавирусом

В нашей стране количество заболевших коронавирусом уже достигло отметки в 177 тысяч. Среди заразившихся инфекцией — самые разные люди, начиная от простых граждан до первых лиц государства. Одним из нашумевших случаев стала болезнь народного артиста России, 78-летнего Льва Лещенко. Певец две недели провел на лечении в больнице в Коммунарке.

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И как раз шумиха вокруг болезни звезды натолкнула скандально известную светскую львицу Дану Борисову на мысль — ради хайпа заболеть коронавирусом. Телеведущая рассказала об этом в интервью на YouTube-канале Super! Алене Жигаловой.

«Поверьте, это не из-за денег, а из-за того, что я по жизни такая. У меня родилась такая идея, я хотела ее даже предложить какому-то ток-шоу. Я хотела заразиться коронавирусом. А что? Я не боюсь. В нашем возрасте от этого не умирают. Лещенко в 80 лет не умер!» — порассуждала светская львица.

В этом же интервью Борисова рассказала, сколько зарабатывает на хайпе. По ее признанию, скандалы и обсуждения с участием Борисовой на телешоу приносят неплохой доход звезде.