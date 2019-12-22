«Спасибо тебе за всю грязь»: Дана Борисова обратилась к своей дочери

Неделю назад у Даны Борисовой забрали ее дочь Полину. 12-летняя девочка пожаловалась своему отцу на агрессивное поведение родительницы, в результате мужчина явился к ней с полицией и «скорой помощью». Девочку в итоге отвезли в больницу, а затем отдали папе.

Как сообщила Полина, у ее матери начались «старые новые проблемы», намекая на наркотическую зависимость ведущей. Кроме того, ее должны положить в специализированную клинику на Самуи.

Выяснилось, Дана действительно улетела на остров в Сиамском заливе. Однако женщина утверждает, что здесь она просто отдыхает в отеле, ни о каком лечении и речи нет. Чтобы доказать, что ее дочь лжет она выставила в своем блоге результат анализа крови, в котором черным по белому написано: «Наркотических средств и психотропных веществ не обнаружено». По словам звезды, ей пришлось потратить 60 тыс. рублей на всевозможные исследования, чтобы доказать свою правоту.