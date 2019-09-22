Старинная ванна и свечи в бутылках: Борисова показала новый телепроект

Вернувшаяся на ТВ телеведущая Дана Борисова обещала поклонникам, что уже осенью начнутся съемки ее новой передачи. 22 сентября женщина объявила в «сториз», что едет снимать тизер программы. Подробностей проекта она не раскрыла, но показала некоторые кадры со съемочной площадки, которые уже говорят об экстравагантности грядущего шоу.

Во-первых, звезда «Армейского магазина» снялась купающейся с старой антикварной ванне. В емкость вначале постелили клеенку, потом налили воду с пеной и лишь в нее окунулась ведущая. Белый кафель на стенах вокруг расписан надписями, создавая ощущение заброшенного места. Во-вторых, вокруг были расставлены бутылки из-под вина со вставленными в горлышки горящими свечами.

«Вы видели, наверное, Собчак лежит в ванне, Андрей Малахов… Короче, очень крутой режиссер, классная, смешная идея», — туманно намекнула о подробностях нового ТВ-шоу Борисова.

О чем будет передача, пока неясно, но антураж у нее крайне необычный.

Напомним, недавно Борисова повздорила с другой известной блондинкой Аленой Кравец. Причиной стало то, что журналисты сфотографировали певицу на могиле Юлии Началовой.

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