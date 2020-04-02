«Клиенты жаловались»: Борисова впервые открыто призналась в своем эскортном прошлом

Телеведущая вышла в прямой эфир со своими поклонниками и рассказала все тайны.

Дана Борисова в очередной раз шокировала российскую публику. В своем Instagram ведущая ответила на вопросы своих подписчиков. Откровенность звезды поразила многих.

Так, к примеру, Дана призналась, что когда-то оказывала эскорт-услуги. При этом выезжала к клиентам в исключительно замутненном состоянии.

«Мое эскортное прошлое было три-четыре раза. И я приезжала на эти встречи не трезвая настолько, что даже себе представить невозможно. Все, что можно, я употребила. Потому что на трезвую голову это производить для меня было страшно, больно, невыносимо. И я приезжала не трезва вообще, ну просто в хламину. И клиенты на меня очень жаловались, поэтому на меня спроса не было. И слава богу!» — сказала она.

После нескольких таких опытов Дану положили в реабилитационный центр, выйдя из клиники, возвращаться в эскорт она не стала.

«После этого стало не интересно», — объяснила она.

В настоящий момент, утверждает ведущая, она больше ничем таким не занимается, наркотики уже три года не употребляет. Однако некоторые ее подписчики замечают, что у девушки частенько заторможенная речь и замутненный вид. Борисова в свое оправдание говорит, что это из-за лекарств, которые помогают ей жить в период ремиссии.