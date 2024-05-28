Дома на Рублевке и в Крыму, квартиры в Москве и в Лондоне: как Абрамов будет делить с Алсу имущество

Алсу и Ян Абрамов разводятся. Новость о том, что певица обратилась с иском в суд, стала неожиданной, но о самом расставании слухи ходили уже давно.
Первый раз о разводе пары заговорили аж до пандемии, в 2019 году. Тогда артистка все отрицала и напирала на то, что они с мужем просто не выставляют личную жизнь на публику. Но время показало, что дыма без огня не бывает и слухи появились не на пустом месте.
Сейчас им предстоит делить имущество, а нажито его за 18 лет совместной жизни немало. В первую очередь это недвижимость — две квартиры и два роскошных дома.
Особняк высотой в четыре этажа пара построила на Рублевке почти сразу после свадьбы. Это невероятной красоты строение в викторианском стиле в селе Усово. Площадь «загородного домика» — всего-то три тысячи квадратных метров.
Второй дом у семьи Абрамовых в Крыму, на берегу моря. Этот особняк Микаэле, Сафине и Рафаэлю подарил их дедушка, папа Алсу. Чтобы любимые внуки ни в чем не нуждались, там есть личный причал, частный пляж, конюшня, вертолетная площадка и собственная мечеть.
Квартира у Алсу и Яна находится на Никитском бульваре в Москве, в дорогой высотке на 57-м этаже.
Ну, а кроме этого, бывшая семья владеет квартирой в Лондоне, в престижном районе. Teleprogramma.pro обратилась к юристу, чтобы выяснить, как же будет делиться такое роскошное «совместно нажитое».
Юрист, членов Союза юристов-блогеров
Яну Абрамову и Алсу предстоит делить серьезное имущество. Фото: Global Look Press
«Убираем все подарки»
«Думаю, маловероятно, что брачный договор отсутствует, но вполне реально. Как показывает практика, даже самые опытные предприниматели по тем или иным причинам не заключают брачный договор или не оформляют завещание.
Если не будет брачного договора, то по общему правилу все совместно нажитое в браке имущество супругов делится поровну. Из этого уравнения убираем все подарки (например, от родственников Алсу), все имущество, оформленное на фирмы или внесенное в трасты.
Поэтому при разделе имущества может оказаться, что дома, машины, квартиры — это все не имущество семьи Алсу и Яна Абрамова, а имущество тети, брата, детей, ООО «Ромашка». Или как в недавнем примере (правда, уголовной хроники) — особняк на «золотой миле» Москвы оформлен на водителя», — объяснила юрист Teleprogramma.pro.
А что же делать, если договор был подписан так давно и кто-то из супругов за это время успел изменить свои представления о жизни после развода? Оказывается, это возможно, но не с самыми очевидными целями.
Ян Абрамов и Алсу, скорее всего, составили брачный договор. Фото: Global Look Press
«Чтобы подействовать на нервы»
«Оспаривают часто не для того, чтобы именно выиграть спор, но и чтобы «подействовать на нервы», позлить, заставить вторую сторону потратиться на адвокатов. Поэтому даже если перспектив мало, это не гарантия того, что не будет судебного процесса.
По несправедливым условиям (особенно с учетом того, что справедливость — понятие крайне растяжимое) оспаривают часто», — заявила адвокат.
А вот, кто первым обратился в суд и потребовал развода, значения практически не имеет, так что Алсу, будучи инициатором расторжения брака, преимуществ никаких не получила.
«Преимущество может быть только тактическое: подготовиться психологически и юридически.
Если между Алсу и Яном заключен брачный договор, то к условию о том, кто был инициатором расторжения брака, могут быть «привязана» выплата каких-то средств или передача имущества.
Впрочем, такие условия в суде могут не устоять и их признают недействительными, так как такое условие дает широкое поле для злоупотреблений, да и статистика говорит о том, что женщины, как правило, гораздо чаще выступают формальными инициаторами развода, тогда как реальные причины лежат гораздо глубже, уже не в юридической плоскости, а в психологической», — рассказала юрист.
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