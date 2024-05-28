Дома на Рублевке и в Крыму, квартиры в Москве и в Лондоне: как Абрамов будет делить с Алсу имущество

Алсу и Ян Абрамов разводятся. Новость о том, что певица обратилась с иском в суд, стала неожиданной, но о самом расставании слухи ходили уже давно.

Первый раз о разводе пары заговорили аж до пандемии, в 2019 году. Тогда артистка все отрицала и напирала на то, что они с мужем просто не выставляют личную жизнь на публику. Но время показало, что дыма без огня не бывает и слухи появились не на пустом месте.

Сейчас им предстоит делить имущество, а нажито его за 18 лет совместной жизни немало. В первую очередь это недвижимость — две квартиры и два роскошных дома.

Особняк высотой в четыре этажа пара построила на Рублевке почти сразу после свадьбы. Это невероятной красоты строение в викторианском стиле в селе Усово. Площадь «загородного домика» — всего-то три тысячи квадратных метров.

Второй дом у семьи Абрамовых в Крыму, на берегу моря. Этот особняк Микаэле, Сафине и Рафаэлю подарил их дедушка, папа Алсу. Чтобы любимые внуки ни в чем не нуждались, там есть личный причал, частный пляж, конюшня, вертолетная площадка и собственная мечеть.

Квартира у Алсу и Яна находится на Никитском бульваре в Москве, в дорогой высотке на 57-м этаже.

Ну, а кроме этого, бывшая семья владеет квартирой в Лондоне, в престижном районе. Teleprogramma.pro обратилась к юристу, чтобы выяснить, как же будет делиться такое роскошное «совместно нажитое».