Развод Алсу с мужем совпал с выпускными экзаменами старшей дочери пары Сафины Абрамовой

Певица Алсу после 18 лет брака подала на развод с Яном Абрамовым. Она сделала это в конце мая. Певица не стала никак комментировать свое решение.

Ранее артистка опровергала все слухи о разладе в отношениях с мужем. Она до последнего не подавала вида, что перестала жить с бизнесменом. Артистка хвасталась, что получает цветы и подарки без повода. Возможно, что она специально выжидала более подходящий момент, чтобы развод не стал ударом для ее детей. Младший сын Алсу Рафаэль только окончил первый класс.

Мальчик этим летом отметит семилетие. 16-летняя дочка Микаэлла пойдет осенью в 11 класс. Она занимается музыкой и уже записала несколько песен.

А старшая дочка звезды Сафина сейчас готовится к выпускным экзаменам. 17-летняя девушка давно интересуется медициной. Сейчас она сдает ЕГЭ, а потом будет поступать в медицинский вуз.

По всей видимости, родные были в курсе того, что Алсу разводится. Поэтому певица не стала ждать, пока Сафина сдаст выпускные экзамены, пишет KP.RU.