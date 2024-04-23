Певица Алсу о муже: «Он очень авторитарный»

У певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова трое детей: две дочери — Сафина и Микелла, и сын Рафаэль. Родители стараются уделять детям достаточно внимания и воспитывать их в любви и уважении.
Алсу рассказала, что ее муж очень авторитарный папа. В беседе с Натальей Подольской певица Алсу отметила, что у девочек с отцом сложились особые отношения, основанные на авторитете и уважении. У сына Рафаэля же, возможно, из-за того, что он младший и долгожданный, больше свободы и баловства.
«Он очень авторитарный папа. Мне кажется, также, как и с моим отцом, была дистанция, авторитет и уважение. У девчонок есть это со своим папой, а у Рафаэльчика больше баловство идет. Может, потому что мальчик, маленький, долгожданный. К девочкам требования другие», - рассказала Алсу.
Наталья Подольская и певица Алсу. Фото: кадр Youtube-шоу «Ваша Наташа»
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Певица Алсу рассказала, что муж часто провоцирует дочерей на споры с ним, а потом восторгается тем, какие они умные и целеустремленные девочки.
«У Яна восточный менталитет. И раньше он рассуждал, что их нужно поскорее выдать замуж. Теперь понял, что не нужно торопиться. И на эту тему нет никаких разговоров», - добавила Алсу.
По материалам YouTube-шоу «Ваша Наташа»