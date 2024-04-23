Певица Алсу о муже: «Он очень авторитарный»

У певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова трое детей: две дочери — Сафина и Микелла, и сын Рафаэль. Родители стараются уделять детям достаточно внимания и воспитывать их в любви и уважении.

Алсу рассказала, что ее муж очень авторитарный папа. В беседе с Натальей Подольской певица Алсу отметила, что у девочек с отцом сложились особые отношения, основанные на авторитете и уважении. У сына Рафаэля же, возможно, из-за того, что он младший и долгожданный, больше свободы и баловства.