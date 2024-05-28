Алсу с мужем уже поделили все имущество до развода, считает адвокат Бенхин: «Цирка на потеху публике не будет»

Певица Алсу подала в один из московских мировых судов заявление о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара находилась в браке 18 лет. У 40-летней Алсу и 46-летнего Яна трое детей — две дочери и сын. Слухи о том, что у супругов появились проблемы в отношениях из-за измен Абрамова, появились уже давно.

Адвокат Александр Бенхин объяснил в беседе с Teleprogramma.pro, что заявление было подано в мировой суд, поскольку у супругов есть несовершеннолетние дети. При этом, по его мнению, отдельного громкого бракоразводного процесса по разделу имущества ждать не стоит, поскольку у пары, скорее всего, был брачный контракт.

Бенхин напомнил, что Алсу — наследница огромного состояния топ-менеджера «Лукойла», а Ян Абрамов — выходец из богатейшей бакинской семьи.

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