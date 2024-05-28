Алсу с мужем уже поделили все имущество до развода, считает адвокат Бенхин: «Цирка на потеху публике не будет»

Певица Алсу подала в один из московских мировых судов заявление о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара находилась в браке 18 лет. У 40-летней Алсу и 46-летнего Яна трое детей — две дочери и сын. Слухи о том, что у супругов появились проблемы в отношениях из-за измен Абрамова, появились уже давно.
Адвокат
Бенхин напомнил, что Алсу — наследница огромного состояния топ-менеджера «Лукойла», а Ян Абрамов — выходец из богатейшей бакинской семьи.
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«Думаю, что там изначально был брачный контракт, который они сейчас просто будут выполнять по разделу имущества. Это не Прилучный с Агатой Муцениеце, не цирк. Все будет солидно и красиво. В брачном договоре пишется фраза, что то, что регистрируется во время брака на имя мужа, при разводе остается ему, а то, что на имя жены, остается ей.
То есть даже если имущество является совместно нажитом, оно в этом случае разделу не подлежит. Поэтому по мере приобретения каких-то активов они говорили: вот это твое, это мое. Ну и, учитывая ментальность этих семей, войны за имущество не будет. На потеху публике ничего не будет. Все они будут делить красиво. И, скорее всего, уже все поделено», — считает адвокат.
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