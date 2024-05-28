Певица Алсу подала на развод с мужем Абрамовым после 18 лет брака

Певица Алсу подала заявление на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, которому за восемнадцать лет брака подарила троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля.

Долго ходили слухи, что у супругов проблемы в отношениях. которые Алсу не раз опровергала. Но 27 мая стало известно, что певица все же подала на развод. Данные об иске Алсу к Яну Абрамову появились на портале мировых судей города Москвы.

Поговаривают, что певица еще в 2023 году перестала жить с Яном. Она сама писала в соцсетях о «стрессовых переменах» в жизни. При этом артистка в отпуске перестала носить обручальное кольцо.

Причиной развода многие называют измены бизнесмена, якобы Ян Абрамов падок на красоток. Однако Алсу никогда не реагировала на такие сплетни. Теперь 40-летняя звезда все больше времени уделяет детям, работе и подругам. А 46-летний Абрамов ведет закрытый образ жизни.