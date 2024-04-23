Алсу впервые прокомментировала новости об изменах Абрамова: «Это не имеет отношения к правде»

Певица Алсу стала гостьей YouTube-шоу известной исполнительницы Натальи Подольской под названием «Ваша Наташа». Во время беседы Наталья Подольская посетовала Алсу на участь всех звездных девушек, мол, сплетники их периодически разводят с мужьями, выдумывают измены.

Подольская поинтересовалась у Алсу, каким образом она противостоит наплыву таких разговоров о себе и своем муже. Певица Алсу с удовольствием поделилась собственным лайфхаком. Она не стала опровергать часто появляющиеся в Сети сообщения о ее разладе с мужем Яном Абрамовым и приписываемых ему романов с известными красотками.

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Алсу дала понять, что информация, которой можно доверять, должна исходить только от нее самой. Фактически звезда впервые отреагировала на сообщения о возможной неверности супруга.

«Я всегда говорю, что, если будет какая-то новость, что-то произойдет, единственную правду люди узнают только от меня. Все, что придумывают, даже, может быть, коллеги что-то обсуждают, это не имеет никакого отношения к правде. Вот если я это написала, только тогда это является новостью», - подчеркнула певица Алсу.

По материалам YouTube-шоу «Ваша Наташа»