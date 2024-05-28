Певица Нюша подала на развод с мужем в один день с Алсу

Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, всегда старалась держать личную жизнь под семью замками. Она дозированно выдавала информацию о романах. И даже свадьбу с Игорем Сивовым устроила тайно на Мальдивах. А недавно певица объявила, что рассталась с мужем, спустя 7 лет отношений. Она подчеркнула, что им удалось сохранить дружеские отношения ради детей: дочки Серафимы-Симбы и сына Саффрона.

А 24 мая звезда подала иск в суд о расторжении брака. Так совпало, что в этот день подала на развод и ее коллега Алсу, которая захотела уйти от мужа Яна Абрамова.

Информация о слушании опубликована на сайте мировых судей города Москвы. Напомним, что еще в 2023 году поклонники стали подозревать, что у Нюши проблемы в отношениях с супругом. Она перестала носить кольцо и публиковать фото с Сивовым в соцсетях. Певица подчеркнула, что никого не винит в случившемся. Однако ранее она рассказывала, что пережила измену Игоря, когда была беременна во второй раз.