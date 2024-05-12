Алексей Безус об отношениях с Екатериной Гориной, детях и сходстве с Дэниелом Рэдклиффом: «Мне важно, чтобы девушка была опрятной»

Похоже, на проекте «Дом-2» начался сезон примирений. Так, наряду с Сашей Черно и Иосифом Оганесяном, вторую попытку сохранить свои отношения сделали Алексей Безус и Екатерина Горина.
В интервью Teleprogramma.pro Алексей рассказал о причинах такого решения, воспитании дочерей и сходстве с Дэниелом Рэдклиффом.
«С мамами дочерей теплые и доверительные отношения»
— Вы снова объявили себя парой с Екатериной Гориной. Вы ведь оставляли ее на проекте, когда уходили. Пытаетесь войти в одну реку дважды? Что в итоге повлияло на ваше решение?
— Повлияло то, что мы подумали: а почему бы не попробовать просто все заново? Мы друг другу симпатичны. И все, что мы не смогли осуществить в прошлый раз, хотелось бы сделать в этот.
Сейчас мы ничем не обременены и все в наших руках! Нужно доделать начатое — вот еще почему!
Алексей Безус и Екатерина Горина на проекте «Дом-2»
— Как вам роль отца? Чем удивляют дочери Мия и Афина?
— Сначала я думал, что очень далек от этой темы. Но с появлением детей у меня проснулись отцовские чувства. Я хотел с ними проживать их моменты взросления, радости, быть им напарником, другом, первооткрывателем, вместе что-то пробовать, помогать.
Поначалу Мия была немного холодноватой ко мне. И вот последние два года она стала очень открытой, скучает по мне и постоянно шлет видео и аудиосообщения со словами: «Папа, я люблю тебя, скучаю».
А после того, как побывала на «Доме-2», постоянно говорит маме, что хочет приехать.
С Афиной мы тоже интересно проводим время, она ходит со мной за ручку. Когда что-то поднимет, несет мне в руку. Очень много улыбается и смеется.
Алексей Безус с дочерью Мией. Фото: соцсети Алексея Безуса
— Какие у вас сейчас отношения с мамами ваших дочерей — Еленой Дегтяревой и Татьяной Репиной?
— Самые теплые, замечательные, доверительные. Мы разговариваем и по душам, и по делам, очень много прикалываемся, смеемся. Они рассказывают, что происходит у них в отношениях и семье, на работе. Между нами полная открытость и доверие, общаемся как близкие друзья.
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— Какие у вас отношения с отчимом Мии?
— На самом деле никаких, потому что его как такового нет. Лена до сих пор не может обрести постоянное стабильное счастье, постоянные отношения пока не складываются.
«Я хотел бы познакомиться с Дэниелом Рэдклиффом лично»
— У вас было несколько девушек на проекте. Вы вообще влюбчивый человек?
— Влюбчивый — понятие очень относительное и растяжимое. Но, в общем, могу сказать, что влюбчивый, потому что я могу проникнуться и довериться человеку, сделать так, чтобы доверяли мне.
Мне важно, чтобы девушка была опрятной, хранила бы очаг и нравственную чистоту.
Еще мне очень важно, когда меня ценят и хвалят.
Алексей Безус и Дэниел Редклифф в образе Гарри Поттера. Фото: из открытых источников
— Вам говорят, что вы похожи на актера Дэниела Редклиффа, сыгравшего Гарри Поттера. А что вы сами об этом думаете?
— Да, мне говорили об этом и присылали фотографии. Я смотрю на снимок, вроде бы понимаю, что я, а приближаю — и передо мной Дэниел Рэдклифф. На самом деле сходство очень огромное.
И я бы хотел познакомиться с ним лично. И может, даже сыграть в его фильме какого-нибудь Дракулу, сняться в интересном триллере, боевике.
— Как «Дом-2» изменил вашу жизнь?
— Общение — это мой конек. И проект дал мне возможность общения!
— Много ли у вас поклонниц в обычной жизни? Пишут ли в соцсетях, приглашают на свидания?
— Поклонников также очень много. Меня постоянно куда-то приглашают. Я до сих пор не разобрал все сообщения, а у меня их около 2 000. Так что с этим проблем нет!
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