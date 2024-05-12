Алексей Безус об отношениях с Екатериной Гориной, детях и сходстве с Дэниелом Рэдклиффом: «Мне важно, чтобы девушка была опрятной»

Похоже, на проекте «Дом-2» начался сезон примирений. Так, наряду с Сашей Черно и Иосифом Оганесяном, вторую попытку сохранить свои отношения сделали Алексей Безус и Екатерина Горина.

В интервью Teleprogramma.pro Алексей рассказал о причинах такого решения, воспитании дочерей и сходстве с Дэниелом Рэдклиффом.

«С мамами дочерей теплые и доверительные отношения»

— Вы снова объявили себя парой с Екатериной Гориной. Вы ведь оставляли ее на проекте, когда уходили. Пытаетесь войти в одну реку дважды? Что в итоге повлияло на ваше решение?

— Повлияло то, что мы подумали: а почему бы не попробовать просто все заново? Мы друг другу симпатичны. И все, что мы не смогли осуществить в прошлый раз, хотелось бы сделать в этот.

Сейчас мы ничем не обременены и все в наших руках! Нужно доделать начатое — вот еще почему!