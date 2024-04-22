Карина Кокс об Алане Мамаевой: «У человека ядовитый язык»

В проекте ТНТ «Сокровища императора», 6 выпуске, случился конфликт между участниками. Поругались Алана Мамаева и Мария Погребняк, с одной стороны и Карина Кокс, а также Евгения Искандарова, с другой.

Алана Мамаева и Мария Погребняк обвинили своих оппонентов в нечистой игре, отличающейся слишком большой жесткостью и готовностью идти по головам. На это Евгения Искандарова и Карина Кокс ответили, что они все-так участвуют в соревнованиях и, возможно, их манера поведения нравится немногим. Свою вину они не признали, хотя певица Кокс все-таки извинилась за возможные погрешности поведения.

Во время следующего этапа соревнований все 4 звезды оказались в пекинском метро вместе и даже вошли в один вагон. На это Карина Кокс сказала: «Даже смотреть в их сторону я не буду!»

В свой адрес со стороны Мамаевой она услышала: «Опять эти желтые! Как я ненавижу желтых! Когда я их встречаю, у меня начинается нервяк!»

«Мне очень не понравилась эта фраза. Эта фраза говорит только о том, что у человека ядовитый язык. Это бестактность и невоспитанность», — прокомментировала певица.

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