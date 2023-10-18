«Можешь вообще не работать»: Карина Кокс рассказала семейную тайну

Певица Карина Кокс сообщила, почему работает. Хотя муж разрешил артистке лишь заниматься воспитанием детей.
Исполнительница замужем за Эдуардом Магаевым, более известным как DJ MEG. У них двое дочерей – Камилла и Алана.
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41-летняя Карина Кокс заявляет, что муж был не против, чтобы певица бросила работу.
«Несмотря на то, что я могу кучу денег зарабатывать эпизодически, он все равно за все отвечает. Я работаю в свое удовольствие. У нас изначально сложилось так, что муж полностью взял на себя ответственность за обеспечение семьи, и он мне сразу сказал: «Ты можешь вообще не работать, если не хочешь. Но если хочешь –работай»», – объяснила Кокс.
Об этом певица рассказала в беседе с mk.ru.