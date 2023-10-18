«Можешь вообще не работать»: Карина Кокс рассказала семейную тайну

Карина Кокс с мужем и детьми. Фото: соцсети 

Бывшая солистка группы «ВИА «Сливки»» поделилась личным.

Певица Карина Кокс сообщила, почему работает. Хотя муж разрешил артистке лишь заниматься воспитанием детей.

Исполнительница замужем за Эдуардом Магаевым, более известным как DJ MEG. У них двое дочерей – Камилла и Алана.

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41-летняя Карина Кокс заявляет, что муж был не против, чтобы певица бросила работу.

«Несмотря на то, что я могу кучу денег зарабатывать эпизодически, он все равно за все отвечает. Я работаю в свое удовольствие. У нас изначально сложилось так, что муж полностью взял на себя ответственность за обеспечение семьи, и он мне сразу сказал: «Ты можешь вообще не работать, если не хочешь. Но если хочешь –работай»», – объяснила Кокс.

Об этом певица рассказала в беседе с mk.ru.

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