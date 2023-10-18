«Можешь вообще не работать»: Карина Кокс рассказала семейную тайну

Певица Карина Кокс сообщила, почему работает. Хотя муж разрешил артистке лишь заниматься воспитанием детей.

Исполнительница замужем за Эдуардом Магаевым, более известным как DJ MEG. У них двое дочерей – Камилла и Алана.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

41-летняя Карина Кокс заявляет, что муж был не против, чтобы певица бросила работу.