Карина Кокс про участие в «Сокровищах императора»: «Две команды накинулись на нас, как собаки!»

В программе ТНТ «Сокровища императора» против таких участниц как Карина Кокс и Евгения Искандарова восстали их коллеги. Они заявили, что эти девушки идут по головам других конкурсантов, что заметила ведущая Ольга Бузова.

В начале 6 выпуска шоу Дава (Давид Манукян) и его брат Арман заметили, что девушки дважды мешали им пройти испытания, поторапливая и пытаясь пройти вперед.

Алана Мамаева сказала на эти выходки Карины Кокс и Жени Искандаровой: «Это подло! Они прекрасно понимали, что ребята шли первые. Но постоянно, влезали, мешали».

А потом Мария Погребняк заметила: «Просто складывается впечатление, что девочки носят маски благородства. А во время испытаний они слетают с них».

На это Карина Кокс ответила, что никаких масок они не носят, они такие есть. И нужно понимать, что все люди разные. Они, дескать, просто менее терпеливые.

«Две команды накинулись на нас, как собаки!» — возмутилась Карина Кокс.

В итоге Карина Кокс все-таки извинилась за свое поведение. Но ребятам ее извинения не понравились, поскольку она не признала свою вину. Карина сказала: «Мы не идем по головам. Это просто наш стиль!»

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