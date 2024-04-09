«Театральная зарплата уходила на квартиру»: какое наследство оставил Евгений Кунгуров

Бархатный баритон Евгения Кунгурова вкупе с мужественной внешностью очаровывали многих женщин. Мужчины хотели с ним дружить и нередко предлагали выпить. Говорят, после внезапно обрушившейся славы, связанной с шоу «Голос», артист пристрастился к алкоголю. 8 апреля певец ушел из жизни. Добровольно!
Чем был известен Евгений Кунгуров
Любители высокого искусства знают Евгения Викторовича как ведущего проекта «Романтика романса» на телеканале «Культура». Певец был приглашенным солистом театра «Новая опера», постоянным солистом Калининградского музыкального театра. В его репертуаре — партии Евгения Онегина в одноименной опере, Кот в «Кошкином доме», Роберт в «Иоланте», Жермон в «Травиате» и многие другие арии.
Но узнаваемость ему принесло участие в шоу «Голос», где наставником певца был Александр Градский. В этом проекте он дошел до финала, уступив пальму первенства лишь будущей победительнице вокального шоу Дине Гариповой.
А вот в вокальном поединке с Методие Бужором Евгений Викторович выиграл с помощью монетки. Оба певца исполняли песню «Синяя вечность» Муслима Магомаева. Наставник артистов Александр Градский терялся в догадках, кому же присудить победу, ведь оба превосходно владели своим голосом и нравились публике.
И тогда Александр Градский решил кинуть монетку. Мол, орел или решка. Выпала решка — и в проекте остался Евгений Кунгуров.
«В этот момент, как ни странно, у меня произошел взрыв. Я не ждал, что пройду, но за секунду поняв, что остаюсь, испытал бурю эмоций», — отметил тогда Евгений Викторович.
Евгений Кунгуров. Фото: Global Look Press
Также в 2013 году певец принимал участие в шоу перевоплощений «Один в один!». Так, он примерял на себя образы Иосифа Кобзона, Дмитрия Хворостовского, Надежды Бабкиной, Фрэнка Синатры и многих других артистов.
Евгений Кунгуров в прошлом: «Корпоративы меня выручали»
Последние годы Евгений Кунгуров был женат на женщине по имени Ирина. В этом браке родилось двое детей. Сейчас сыну артиста Ивану шесть лет, а дочери Ариадне — два года. Также у артиста остались пожилые родители.
Прошлым летом Ирина выступила инициатором развода, но пару не развели, поскольку заявление было подано не по месту прописки Кунгурова.
Семья жила в центре Москвы, на улице Зоологическая. Цены на квартиры в том районе доходят до 250 миллионов рублей.
Надо сказать, что Евгений Кунгуров долго не мог решить квартирный вопрос. Учась в университете, он жил в общежитии, поменял пять комнат, поскольку, по собственному признанию, со всеми дрался. Потом снимал квартиры.
«Театральная зарплата у меня уходила на квартиру, оставалось 10 тысяч рублей. Из 10 тысяч — пять уходило еще на дорогу. То есть у меня оставался пятерик, — вспоминал Евгений Кунгуров в одном из своих интервью. — В оркестре же я получал ровно половину от театра. В общем, на питание хватало. В нуль выходил, а если что-то еще перепадало сверху — то слава Богу. Корпоративы меня в этом плане выручали».
И вот, когда все материальные вопросы были решены, певец решил уйти из жизни...
Кому же теперь достанется имущество Евгения Кунгурова?
Евгений Кунгуров. Фото: Global Look Press
Комментарий адвоката Юрия Шеля
«Наследство делится в равных долях. Все члены семьи являются наследниками первой очереди. И все, что нажил Евгений, делится между ними, — поясняет Юрий Шель.
— Конечно, родители певца могут отказаться от своей доли в пользу жены, сына или внуков. С нотариусом можно согласовать этот момент. А вообще закон дает право всем получить по одной трети наследства. Одна треть на родителей, значит по одной шестой на каждого, одна треть на жену и по одной шестой — на двоих детей».
Светлая память талантливому артисту!