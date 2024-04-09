«Театральная зарплата уходила на квартиру»: какое наследство оставил Евгений Кунгуров

Бархатный баритон Евгения Кунгурова вкупе с мужественной внешностью очаровывали многих женщин. Мужчины хотели с ним дружить и нередко предлагали выпить. Говорят, после внезапно обрушившейся славы, связанной с шоу «Голос», артист пристрастился к алкоголю. 8 апреля певец ушел из жизни. Добровольно!

Чем был известен Евгений Кунгуров

Любители высокого искусства знают Евгения Викторовича как ведущего проекта «Романтика романса» на телеканале «Культура». Певец был приглашенным солистом театра «Новая опера», постоянным солистом Калининградского музыкального театра. В его репертуаре — партии Евгения Онегина в одноименной опере, Кот в «Кошкином доме», Роберт в «Иоланте», Жермон в «Травиате» и многие другие арии.

Но узнаваемость ему принесло участие в шоу «Голос», где наставником певца был Александр Градский. В этом проекте он дошел до финала, уступив пальму первенства лишь будущей победительнице вокального шоу Дине Гариповой.

А вот в вокальном поединке с Методие Бужором Евгений Викторович выиграл с помощью монетки. Оба певца исполняли песню «Синяя вечность» Муслима Магомаева. Наставник артистов Александр Градский терялся в догадках, кому же присудить победу, ведь оба превосходно владели своим голосом и нравились публике.

И тогда Александр Градский решил кинуть монетку. Мол, орел или решка. Выпала решка — и в проекте остался Евгений Кунгуров.