Анна Калашникова заявила, что муж попросил не раскрывать его личность: «Это не моя тайна»

Анна Калашникова уже давно стала мединой персоной. У модели был роман с Прохором Шаляпиным. Они даже хотели сыграть свадьбу. Но артистка попыталась его обмануть, заверив, что ждет от него ребенка.

Выяснилось, что отцом ее сына Даниила является другой человек. Торжество не состоялось, но спустя время они стали дружить. А на днях стало известно, что Анна тайно сыграла свадьбу с новым возлюбленным. Примечательно, что его имя она не раскрывает. В беседе с Teleprogramma.pro звезда объяснила, что это не по ее желанию.

«Пока я не могу вам ничего рассказать о своем любимом, — призналась актриса, — Это не моя тайна. Это желание моего избранника», — заверила она.

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Также Калашникова заявила, что намерена снова стать мамой. Она призналась, что уже сдала яйцеклетки. Модель хочет, чтобы нее родилась дочка. Шаляпин поздравил ее с радостным событием. Ходят слухи, что ее избранником стал Сергей Селезнев — знаменитый психолог. Но пока Анна молчит на эту тему.