Полина Гагарина решила выгнать из шоу «Голос» новую солистку группы «Город 312» Диану Макарову

Полина Гагарина участвует в шоу «Голос» в качестве наставницы. И в новом выпуске был показан завершающий этап «нокаутов». Певица в свою команду ранее взяла Диану Макарову, которую на шоу заметили участники группы «Город 312» и пригласили стать солисткой коллектива.

Но в проекте ей предстояло побороться за право добраться до финала, поэтому она выступила с Инной Евтушенко и Богданом Шуваловым, которого считают фаворитом проекта с высокими шансами победить.

Диана для такого случая выбрала хит «Останусь» из репертуара «Города 312». Но Гагарина решила с ней попрощаться. Певица также выгнала Инну, оставив в проекте Богдана.

«Хочу сказать огромное спасибо за то, что вы меня многому учите. Вы меня бесконечно растите, объясняете, как преподавать, доносить», — сказала Полина.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом некоторые зрители были удивлены такому решению певицы. Макарову считали одной из самых ярких участниц проекта.