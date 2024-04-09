Екатерина Гусева подтвердила смерть 40-летнего певца Евгения Кунгурова

8 апреля стало известно, что умер Евгений Кунгуров. Его тело было найдено возле дома. Новость о его смерти подтвердили его коллеги и знакомые. В том числе его соведущая по передаче на канале «Культура» Екатерина Гусева сообщила, что это правда.

«Позвонил Екатерине Гусевой. К сожалению, это правда. Она подтвердила его смерть», - сказал участник шоу «Голос» Александр Бичев.

Как оказалось, жена оперного певца успела позвонить в экстренные службы, так как получила от Евгения тревожное сообщение. Похоже, что речь идет о суициде. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Его обнаружили уже мертвым. Евгений Кунгуров вместе с женой воспитывал двоих детей.

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После участия в шоу «Голос» оперный певец был на пике популярности. Поэтому поклонники артиста поражены, что с ним случилось такое страшное событие. Напомним, что ранее певец рассказывал, что у него были проблемы с алкоголем. Его пытались оградить от зависимости отец и первая жена. В итоге он отказался от выпивки сам, когда понял, как плохо на него влияет эта зависимость, пишет KP.RU.