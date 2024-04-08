Александр Робак признался, что придумал правила для девятилетнего сына: «Хочешь больше времени на игры — больше читай!»

На канале ТНТ выходит шоу «Утро». Его ведущая Анна Хилькевич прямо в эфире объявила, что снова беременна. При этом она продолжает участвовать в съемках. На этот раз актриса пообщалась с новыми гостями в студии. К ней пришли Женя Искандарова и Карина Кокс, которые участвовали в проекте «Сокровища императора».

Они признались, что на съемках было сложно, так как нужно было много ходить, общаться с китайцами, которые обычно не понимали, что от них хотят. Женя Искандарова привезла с собой из России очень много шоколадок «Аленка» и дарила их людям, у которых просила помощи. А потом она узнала, что в Китае есть эта шоколадка.

Также с Хилькевич пообщался Александр Робак. Актер рассказал, как воспитывает девятилетнего сына Степана. Он любит компьютерные игры. Но Робак придумал правило, которое помогает мальчику не сидеть за компьютером слишком много времени.

«У нас такое правило: сколько он читает за неделю, столько минут он потом в выходные дни может проводить у экрана вообще: либо это игра, либо это мультфильм, либо какая-то передача. Читаешь по полчаса в день, к субботе у тебя накапливается 2,5 часа экранного времени. Хочешь 4 часа — больше читай», — поделился артист.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Также в эфире передачи дали слово антропологу Станиславу Дробышевскому, который рассказал все ли мужчины изменяют. А ветеринар Кирилл Сачков пояснил, почему кошка не любит сидеть на руках. Напомним, что шоу «УТРО. ТНТ» выходит по будням с 7:00 до 9:00.