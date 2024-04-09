Оперный певец Евгений Кунгуров три раза лежал в психиатрической больнице

Накануне стало известно, что умер Евгений Кунгуров. Оперный певец покончил с жизнью. Он написал жене тревожное сообщение, она тут же вызвала экстренные службы, но спасти мужчину не удалось. Поклонники участника шоу «Голос» были поражены случившимся, так как ему было всего 40 лет. Артист растил двоих детей и строил успешную карьеру. Но оказалось, что у него были проблемы со здоровьем. Он несколько раз лежал в психиатрической клинике.

Более того только в 2023 году Кунгуров три раза оказывался в подобных лечебницах. По данным Телеграм-канала Mash, врачи диагностировали у оперного певца смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию. Также отмечается, что певец страдал от тревоги, апатии и даже заверял, что у него раздвоение личности. Примечательно, что после выписки он перестал принимать лекарства.

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Также выяснилось, что у него начались душевные расстройства 10 лет назад. Тогда он употреблял алкоголь, что только ухудшало ситуацию. В 2015 году певец впервые отправился к психиатру и начал принимать специальные поддерживающие препараты. Более того, Кунгуров наблюдался у онколога.