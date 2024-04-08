Стоянов признался, что Олейников держал обиду на Галустяна из-за его слов про «Городок»

Юрий Стоянов дал интервью Надежде Стрелец. Она рассказала о том, как начинал строить карьеру. Актер до сих пор не знает, был ли он хорошим артистом в 20 лет. Стоянов также заявил, что ценит работу многих своих коллег. Вместе с Ильей Олейниковым они много лет играли в телепередаче «Городок».

Он признался, что у них появилась креативная группа, которая писала сценарий. А вот шоу «Наша Russia» артист почти не смотрел. Оказалось, что у него с коллегой была обида на Михаила Галустяна. Но теперь он уже не уверен, что стоило обижаться.

«В "Нашей Russia" было много смешного. "Нашу Russia" сначала по личным мотивам мы не очень ее воспринимали. Кто-то нам подсунул интервью, вроде, Мишки Гаслустяна. Что-то он сказал: "Городок" – это отстой. Смотрите "Нашу Russia"», — вспомнил артист.

Тогда Стрелец уточнила, говорил ли Михаил такое на самом деле.

«Откуда я знаю? Я говорю, как было по факту. Может он и не говорил никогда. Не буду камень бросать в человека. Может нам сказали, что он где-то это сказал. Может быть занесло человека. А Илюша, которому уже было за 60 лет, который жизнь на это положил тоже, сказал: "Не прощу". Ну и как-то мы очень смотрели», — высказался Стоянов в YouTube-канале Надежды Стрелец.

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