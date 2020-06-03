«С Джаредом жестоко обращались»: режиссер «Отряда самоубийц» вступился за своего Джокера

Дэвид Эйер, создатель суперзлодейского фильма «Отряд самоубийц», активизировался в соцсетях после слухов о том, что его недооцененное творение получит режиссерскую версию. Напомним, фанаты комиксов DC уже несколько месяцев ликуют, узнав, что Зак Снайдер готовится выпустить свою версию «Лиги справедливости», которая призвана сделать провальный блокбастер более органичным. Того же ждут и от «Отряда», в котором играли Уилл Смит, Марго Робби и Джаред Лето.

Эйер уже рассказывал зрителям, что его картину загубило перенасыщение шутками и иронией. Изначально он хотел показать больше мрачности и драмы, но студия обратила внимание на успех «Дэдпула» и сделала уклон в сторону юмора. В итоге «Отряд» был раскритикован в пух и прах, но больше всего досталось не его членам, а стороннему Джокеру в исполнении Джареда Лето. Во время маркетинга на этого персонажа был сделан большой упор, а в итоговой версии фильма он появляется не более чем камео. Критики разгромили актера, а после превозносили Джокера Хоакина Феникса, у которого был собственный фильм.

«Все это время с Джаредом довольно жестоко обращались. Никто не видел его игру. Он был вырван из фильма», — написал Эйер в Twitter 2 июня.

Ранее уже сообщалось, что Джокеру в «Отряде самоубийц» предполагалось уделить больше экранного времени, и Лето очень старался раскрыть своего персонажа, но в итоге большую часть сцен с преступным клоуном вырезали. Зато его подружка Харли Квинн (Марго Робби) стала чуть ли не главной героиней, и потом получила отдельный фильм. Джокер Лето в нем даже не появляется, хотя активно упоминается. Похоже, что Джаред очень обиделся на создателей фильма и ушел играть другого злодея из комиксов. Фанаты надеются, что, если режиссерская версия «Отряда» увидит свет, то справедливость будет восстановлена, и все увидят, насколько сильно актер вложился в роль заклятого врага Бэтмена.