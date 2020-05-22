Создатели «Отряда самоубийц» намекнули на появление режиссерской версии фильма

Фанаты экранизаций комиксов DC ликовали, узнав, что в следующем году будет выпущена режиссерская версия «Лиги справедливости» режиссера Зака Снайдера. Оригинальный фильм был довольно низко оценен как поклонниками комиксов, так и критиками. Однако хорошие новости на этом не заканчиваются.

Представители медиаконгломерата AT&T сообщили, что возможен выпуск режиссерской версии и другого фильма, а именно «Отряда самоубийц».

Никакой конкретной информации пока нет. Владельцы киностудий WarnerMedia и HBO Max предпочитают отвечать на вопросы фанатов уклончиво, однако не отрицают, что выход новой версии «Отряда самоубийц» может случиться, «нужно лишь немного магии». В любом случае, не стоит ждать анонсов до выхода четырехчасовой «Лиги справедливости» в 2021 году, если проект станет успешным, то вероятно фанатам подготовят еще один подарок.

Напомним, фильм «Отряд самоубийц» вышел в 2016 году и получил низкие оценки критиков и зрителей. Хотя поклонники серии верят, что режиссерская версия может все исправить, далеко не факт, что проект может стать лучше, чем он есть сейчас.