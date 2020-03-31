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Режиссер фильма «Отряд самоубийц» ответил на вопросы фанатов

Дэвид Эйр наконец-то объяснил непонятные моменты из фильма.

Режиссер фильма «Отряд самоубийц» ответил на вопросы фанатов
Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Хотя премьера экранизации комиксов «Отряд самоубийц» вышла в прокат в уже далеком 2016 году, у поклонников фильма все еще остались вопросы без ответа. Режиссер Дэвид Эйр в своем официальном аккаунте в Twitter как раз ответил на один из таких. Фанаты интересовались одной из сцен, которая была в трейлере. В ней Джокер лежит в окружении большого количества ножей, однако в верхнем правом углу можно заметить два комплекта детской одежды для младенцев. Как пояснил режиссер, это вовсе не значит, что клоун убивал детей, просто Харли Квин хотела завести детей от своего избранника, а Джокер просто попросил одного из своих помощников купить эти вещи, дабы успокоить девушку.

Также в одной из сцен злодей нарисовал себе на лице зеленую улыбку фломастером, и Дэвид объяснил, для чего это было сделано. После того как Харли ушла от злодея, он не мог больше улыбаться, так что решил помочь себе вот таким необычным образом.

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