Режиссер фильма «Отряд самоубийц» ответил на вопросы фанатов

Хотя премьера экранизации комиксов «Отряд самоубийц» вышла в прокат в уже далеком 2016 году, у поклонников фильма все еще остались вопросы без ответа. Режиссер Дэвид Эйр в своем официальном аккаунте в Twitter как раз ответил на один из таких. Фанаты интересовались одной из сцен, которая была в трейлере. В ней Джокер лежит в окружении большого количества ножей, однако в верхнем правом углу можно заметить два комплекта детской одежды для младенцев. Как пояснил режиссер, это вовсе не значит, что клоун убивал детей, просто Харли Квин хотела завести детей от своего избранника, а Джокер просто попросил одного из своих помощников купить эти вещи, дабы успокоить девушку.

No it’s more innocent. Harley wanted a normal family with Joker hence the baby in her vision. I figured she would have endlessly pestered Mr. J about having a kid. So he had Mr. Frost buy some onesies. The circle represents how he sees Harley. https://t.co/EGQCMiWFbo

— David Ayer (@DavidAyerMovies) March 29, 2020