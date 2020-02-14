Джаред Лето вернулся на съемочную площадку «Морбиуса»

Из-за слива сценария в Сеть картину могут отправить на доработку.

Судя по последней информации, не все в порядке с новым фильмом «Морбиус» студии Sony. Исполнитель главной роли ученого-вампира актер Джаред Лето внезапно опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter неожиданный пост, в котором он тщательно изучает комикс «Легион монстров», одного из которых он как раз и играет.

При этом текст подписи вызывает еще большие опасения: снова на площадке. Скорее всего, картину решили отправить на доработку после недавнего инцидента.

Напомним, в Интернете появился сценарий еще не вышедшего «Морбиуса», один из пользователей сайта Reddit опубликовал полный сюжет картины. И, судя по спешному сбору съемочной группы, это был настоящий сценарий, а не просто догадки фаната.

Фильм должен был выйти в прокат 30 июля, но вполне возможно, что теперь премьеру перенесут на более поздний срок.