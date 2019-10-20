Джаред Лето пытался уничтожить «Джокер», не получив роли

В вышедшем несколько лет назад «Отряде самоубийц» Джаред Лето исполнил роль злодея Джокера. Кто-то был в восторге от его игры, кто-то раскритиковал, но так или иначе актер решил, что этот образ отныне навсегда будет ассоциироваться с ним.

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Каково же было его удивление, когда в большой экранизации «Джокера» утвердили на главную роль не его. Хоакин Феник, по мнению, Лето, подходил на роль куда меньше него, да и опыта у него не было. Но создателей это не остановило.

The Hollywood Reporer отмечает, что узнав об утверждении своего коллеги Лето впал в неистовую ярость. Он крушил все вокруг себя и дошел даже до того, что потребовал у своего агента сделать несколько звонков в телекомпанию Warner Brothers и сделать все, чтобы уничтожить ленту.

Менеджер звезды Ирвинг Азоф отказался выполнить скандальную причуду своего нанимателя и союз распался. Лето уволил несговорчивого помощника и попытался сорвать подготовку фильма сам, впрочем безуспешно.

Впрочем издание со ссылкой на источник на киностудии сообщает, что на киностудии никогда не были довольны тем, как Лето сыграл Джокера в «Отряде».

«Эта роль с самого начала была не для него. Но в его защиту могу сказать, что он сделал все, чтобы влиться в нее. Жаль, что одних усилий часто недостаточно», — заявил инсайдер, пожелавший остаться неизвестным.