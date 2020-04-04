Создательница «Хищных птиц» поделилась мыслями о провале проекта

Кэти Янь ожидала совсем других цифр от кассовых сборов.

Создательница картины «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн» Кэти Янь дала подробное интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором объяснила проблемы фильма и причины его провала в прокате.

Напомним, при бюджете в 100 миллионов долларов сборы составили всего 200 миллионов, это вполне можно считать провалом, учитывая затраты на продвижение проекта.

По словам Кэти, работая над этим проектом она ожидала совсем другого результата. Одной из ключевых особенностей картины стало то, что все главные герои оказались женщинами, подобный опыт уже был у проекта «Охотницы за привидениями» и тоже неудачный.

Янь считает, что «Хищные птицы», увы, доказали, что зрители пока не готовы к подобным фильмам. Для нее как для женщины-режиссера подобный провал стал большим испытанием.