«Вы видели четверть того, что я снял»: новая версия «Лиги справедливости» получила дату релиза

Картина выйдет на HBO и будет идти целых 4 часа.

Супергеройский фильм «Лига справедливости» получит особую, режиссерскую версию. Релиз состоится в середине 2021 года. Режиссер картины Зак Снайдер пообщался с журналистами издания The Hollywood Reporter и объяснил, каких трудов ему это стоило.

Как выяснилось, все началось еще в 2019 году, когда режиссер с помощью социальных сетей призвал кинобоссов все же выпустить его версию фильма, а десятки тысяч фанатов по всему миру поддержали этот призыв. Именно тогда со Снайдером связался председатель Warner Bros. Тоби Эммерих и предложил рассмотреть все возможные варианты. Эта информация была засекречена до недавнего времени.

В данный момент все еще не ясно, в каком формате выйдет фильм. Но, учитывая его рекордный хронометраж в 4 часа, вероятно, картину все же разделят на части. Также стало известно, что стоимость досъемки сцен и привлечение съемочной группы будет стоить порядка 30 миллионов долларов.

«Наверное, вы видели четверть того, что я снял», — смело заявил Снайдер журналистам.

Напомним, режиссер работал над картиной «Лига Справедливости» в 2017 году, но из-за личной трагедии ему пришлось передать пост режиссера Джоссу Уидону.