Создатель фильма «Отряд самоубийц» объяснил, почему картина провалилась в прокате

Создатель фильма «Отряд самоубийц» Дэвид Эйер поделился интересной информацией со своими поклонниками. Как выяснилось, изначально его проект должен был быть куда более мрачным и серьезным, без избытка шуток и юмора. Однако студия Warner Bros. обратила внимание на успех «Дэдпула» и решила его повторить. В результате получился провал.

По словам режиссера, трейлер проекта показанный на фестивале Comic-Con в 2015 году максимально точно отображал суть будущего фильма. Он был одновременно грустным и сложным. Однако после того, как «Бэтмен против Супермена» провалился в прокате, а фильм про смешного наемника от Marvel завоевал успех у зрителей, «Отряд самоубийц» стал напоминать скорее комедию, нежели драму.

This trailer nailed the tone and intention of the film I made. Methodical. Layered. Complex, beautiful and sad. After the BVS reviews shell shocked the leadership at the time, and the success of Deadpool — My soulful drama was beaten into a “comedy” https://t.co/vrMw8QE2iZ

— David Ayer (@DavidAyerMovies) May 30, 2020