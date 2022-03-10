Супергерои отступают: даты выхода кинокомиксов DC отложены на более позднее время

С Акваменом и компанией зрители увидятся еще не скоро.

Не только Бэтмен, но и другие супергерои DC стали дальше от российских зрителей.

Студия Warner Bros. поменяла даты выхода нескольких своих кинокомиксов, а именно «Черного Адама» с Дуэйном Джонсоном, «Флэша» с Эзрой Миллером, «Аквамена-2» с Джейсоном Момоа и «Шазама-2» с Закари Ливаем. Также изменилась дата релиза фильма «Вонка» с Тимоти Шаламе.

Как передает издание Variety, «Аквамен-2» и «Флэш» перенесли с 2022 на 2023 год из-за задержек производства визуальных эффектов, вызванных пандемией. Их новые даты выхода в американский прокат — 17 марта и 23 июня 2023 года соответственно.

«Черного Адама» отодвинули на 21 октября 2022 года, а на его прежнюю дату — 29 июля — поставили мультфильм во вселенной DC «Суперпитомцы», который должен был выйти в мае. Релиз «Вонки» переехал с марта 2023 года на декабрь.

И лишь «Шазам-2» стал ближе: вместо июня 2023 года он выйдет в декабре 2022-го.

Напомним, что для России даты выхода голливудских фильмов могут сильно отличаться. После начала спецоперации на Украине Warner Bros. и другие западные киностудии изъяли свои новинки из проката РФ. Когда их «санкции» прекратят свое действие, пока не известно.

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