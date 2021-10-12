Тимоти Шаламе засветился в костюме Вилли Вонки на съемках приквела «Шоколадной фабрики»

В Сети появились фотографии 25-летнего актера Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки. Напомним, звезда «Дюны» снимается в приквеле фильма «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года и исполняет роль молодого персонажа Джонни Деппа.

Съемки картины начались в конце сентября в Великобритании. 11 октября актера заметили при создании сцены на пляже. Шаламе был одет, как Депп в своем фильме, — в лиловый костюм и старомодный цилиндр. Зрители сразу поймут, что этот тот самый Вилли Вонка, только молодой.

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Сюжет приквела расскажет, как странноватый молодой изобретатель стал тем самым владельцем шоколадной фабрики из романа Роальда Даля. Ранее сообщалось, что в проекте также занят легендарный английский актер Роуэн Аткинсон.

Фильм «Вилли Вонка» выйдет в прокат весной 2023 года.

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