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Тимоти Шаламе засветился в костюме Вилли Вонки на съемках приквела «Шоколадной фабрики»

Молодой актер перенял эстафету персонажа у Джонни Деппа.

Тимоти Шаламе засветился в костюме Вилли Вонки на съемках приквела «Шоколадной фабрики»
Тимоти Шаламе на съемках фильма «Вилли Вонка» 11 октября 2021 года. Фото: globallookpress.com

В Сети появились фотографии 25-летнего актера Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки. Напомним, звезда «Дюны» снимается в приквеле фильма «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года и исполняет роль молодого персонажа Джонни Деппа.

Съемки картины начались в конце сентября в Великобритании. 11 октября актера заметили при создании сцены на пляже. Шаламе был одет, как Депп в своем фильме, — в лиловый костюм и старомодный цилиндр. Зрители сразу поймут, что этот тот самый Вилли Вонка, только молодой.

Сюжет приквела расскажет, как странноватый молодой изобретатель стал тем самым владельцем шоколадной фабрики из романа Роальда Даля. Ранее сообщалось, что в проекте также занят легендарный английский актер Роуэн Аткинсон.

Фильм «Вилли Вонка» выйдет в прокат весной 2023 года.

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