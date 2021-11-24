Питомцы супергероев спасут своих хозяев в новом мультфильме

23 ноября студия Warner Bros. выпустила трейлер своего нового полнометражного мультфильма «Суперпитомцы» (DC League of Super-Pets), в котором появятся супергерои комиксов DC и их домашние животные.

Главный герой — пес Супермена по кличке Крипто. Он обладает теми же способностями, что и его хозяин, и помогает ему защищать город от зла. Но однажды коварный злодей находит способ похитить всех героев, и, чтобы их спасти, пес собирает собственную команду животных, которые внезапно обрели сверхспособности.

В английской версии Крипто озвучил Дуэйн Джонсон. Также свои голоса проекту подарили Кевин Харт, Джон Красински, Киану Ривз и Кейт Маккиннон.

Выход анимационной картины в российских кинотеатрах намечен на 19 мая 2022 года.

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