Показ «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном отменен в России за день до премьеры

В российский прокат один из самых ожидаемых фильмов года — «Бэтмен» с Робертом Паттисоном в главной роли должен был выйти 2 марта. Однако премьера не состоится. Такое решение вынесла компания Warner Bros за день до старта показа. Об этом сообщает РИА Новости.

Мировая премьера состоялась в Лондоне 24 февраля. Вместе с Паттинсоном в новом «Бэтмене» также снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Энди Серкис и другие.

«Когда я был ребенком, единственный костюм, который у меня был, — костюм Бетмэна», — признался Паттисон на мировой премьере картины.

больше по теме Первые кадры нового «Бэтмена»: вышел тизер фильма с Робертом Паттинсоном В прокат фильм выйдет осенью 2021 года.

Добавим, ранее компания Walt Disney Company заявила, что приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.