Мокрые и счастливые: завершены съемки кинокомикса «Аквамен-2»

13 января режиссер Джеймс Ван сообщил в социальных сетях о завершении съемок кинокомикса DC «Аквамен-2».

Он опубликовал фотографию, на которой изображен с главными актерами фильма — Джейсоном Момоа и Патриком Уилсоном. Все трое улыбаются, поливая себя из душа на пляже в Малибу, где была снята последняя сцена.

«Да, мы очень сильно промокаем на этом шоу, — написал Ван в Instagram. — Тысяча спасибо всей невероятной команде, которая так усердно и неустанно работала над этой картиной. Особенно британскому подразделению, с которым мы сняли 95% фильма. Действительно, одни из лучших мастеров и творцов, с которыми мне посчастливилось работать. И большой привет удивительным гавайскому и лос-анджелесскому подразделениям».

Затем режиссер отметил, что ему предстоит еще долгая работа, прежде чем сиквел будет готов к прокату.

Добавим, что супергеройский фильм планируется выпустить в декабре 2022 года. Его первая часть принесла своим создателям более миллиарда долларов, окупившись в семь раз.

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