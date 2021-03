«Иерархия власти изменится»: Дуэйн Джонсон объявил дату выхода своего супергеройского фильма

Разговоры о том, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда Дуэйн Джонсон сыграет нового супергероя (точнее, антигероя) вселенной DC, ходят уже давно. И вот 29 марта звезда блокбастеров объявил дату выхода этого фильма. Он опубликовал в соцсетях ролик из Нью-Йорка, на котором видно, как рекламные экраны в центре города одновременно транслируют логотип его картины «Черный Адам» и дату — 29 июля 2022 года. Ранее планировалось, что лента выйдет в конце 2021-го.

A disruptive and unstoppable global force of a message from the man in black himself 🌍 ⬛️⚡️

BLACK ADAM is coming July 29, 2022.

The hierarchy of power in the DC Universe is about to change. #BlackAdam⚡️#ManInBlack @blackadammovie pic.twitter.com/MvqadvulSR

— Dwayne Johnson (@TheRock) March 28, 2021