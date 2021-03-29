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«Иерархия власти изменится»: Дуэйн Джонсон объявил дату выхода своего супергеройского фильма

Релиз картины «Черный Адам» переместился на лето 2022 года.

«Иерархия власти изменится»: Дуэйн Джонсон объявил дату выхода своего супергеройского фильма
Дуэйн Джонсон. Фото: Instagram.com/therock

Разговоры о том, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда Дуэйн Джонсон сыграет нового супергероя (точнее, антигероя) вселенной DC, ходят уже давно. И вот 29 марта звезда блокбастеров объявил дату выхода этого фильма. Он опубликовал в соцсетях ролик из Нью-Йорка, на котором видно, как рекламные экраны в центре города одновременно транслируют логотип его картины «Черный Адам» и дату — 29 июля 2022 года. Ранее планировалось, что лента выйдет в конце 2021-го.

«Иерархия власти во вселенной DC скоро изменится», — пообещал 48-летний Джонсон.

Очевидно, Супермену, Бэтмену, Шазаму и прочим Зеленым Фонарям придется отойти в сторону, уступая место новому сверхсильному человеку — Черному Адаму. По комиксам, это не герой, а злодей. Как и Чудо-женщина с Тором, он пришел из глубины веков, его сила связана с богами древнего Египта. На бумаге он является противником Шазама, но в фильме, скорее всего, будет сражаться с целой командой супергероев.

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