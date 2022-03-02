Студии Universal и Paramount сняли по два своих релиза из российского проката

Вслед за Disney, Sony и Warner Bros еще две крупные американские киностудии объявили о том, что отменяют прокат своих фильмов в России из-за спецоперации на Украине.

Как передает издание The Wrap, компания Universal Pictures приостановила выпуск триллера «Скорая» с Джейком Джилленхолом, который должен был выйти в России 7 апреля. Также под санкцию попал новый мультфильм Dreamworks Animation «Плохие парни», дата релиза которого намечена на 24 марта.

больше по теме Показ «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном отменен в России за день до премьеры Такое решение приняла компания Warner Bros.

Еще одна студия, объявившая бойкот, — Paramount Pictures. Она временно сняла из российского проката фильм «Затерянный город» с Сандрой Буллок, Ченнингом Татумом и Брэдом Питом, а также анимационный блокбастер «Соник в кино – 2» с Джимом Керри. Об этом сообщает издание Deadline. Первая картина должна была выйти в России 24 марта, а вторая — в апреле.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.