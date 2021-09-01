Завершены съемки сиквела супергеройского фильма «Шазам!»

Правда, выход картины на экраны ожидается только через два года.

В ночь на 1 сентября режиссер кинокомикса «Шазам!» Дэвид Сандберг сообщил в социальных сетях, что завершил съемки сиквела своего творения. Напомним, первый фильм 2019 года внес свежую струю в киновселенную DC, имел успех у критиков и окупился более чем в три раза. В конце мая 2021-го стартовали съемки второй части, которые четко уложились в три месяца лета.

Добавим, что картина рассказывает про подростка-сироту, который получил суперсилы от античных богов и героев. Произнося волшебное слово, он превращается во взрослого бойца, подобного Супермену. Вот только решать проблемы и бороться со злодеями в этом облике тоже приходится по-взрослому.

Во второй части, которая будет называться «Шазам! Ярость богов», в качестве антагонистов выступят дочери Антланта — одного из мифических существ, чью силу унаследовал главный герой. Их сыграют актрисы Хелен Миррен, Люси Лью и Рэйчел Зеглер.

Предварительная дата выхода сиквела в России — 1 июня 2023 года.

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