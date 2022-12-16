Клава Кока добавила в «Карнавальную ночь» немного «ТикТока»

Канал ТНТ опубликовал в социальных сетях фрагмент из музыкального номера певицы Клавы Коки в предстоящем новогоднем телефильме «СамоИрония судьбы».
Создатели картины уже рассказали зрителям (и не раз), что молодая звезда исполнит советский хит «Пять минут» из киноленты «Карнавальная ночь». А в свежем ролике мы видим, что, кроме пародии на Людмилу Гурченко, Клава и ее подтанцовка исполнили и нечто похожее на танцы, популярные в TikTok. Отдали дань моде, так сказать.
«Как тебе трендовый танец Клавы Коки на съемках «СамоИронии судьбы»?» - спрашивают телевизионщики зрителя.
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Напомним, праздничная картина еще не вышла, а ее уже раскритиковали за издевательство над советской киноклассикой.
Кстати, кроме Клавы Коки, старые музыкальные хиты перепоют еще Анна Асти и Кети Топурия.