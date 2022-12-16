Клава Кока добавила в «Карнавальную ночь» немного «ТикТока»

«Как тебе трендовый танец Клавы Коки на съемках «СамоИронии судьбы»?» - спрашивают телевизионщики зрителя.

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Напомним, праздничная картина еще не вышла, а ее уже раскритиковали за издевательство над советской киноклассикой.

Кстати, кроме Клавы Коки, старые музыкальные хиты перепоют еще Анна Асти и Кети Топурия.